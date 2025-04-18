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占地126英畝 河濱打造運動生活社區 瞄準2028洛杉磯奧運

記者啟鉻／河濱報導
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河濱市打造運動、住宅、商業、餐飲與休閒娛樂的全新運動生活社區。(河濱市府提供)
河濱市打造運動、住宅、商業、餐飲與休閒娛樂的全新運動生活社區。(河濱市府提供)

面向2028年舉行的洛杉磯夏季奧運會，南加河濱市（ Riverside）正加速推進一項大規模的城市開發案。該項目占地126英畝，將把荒廢十多年的前高爾夫球場及鄰近空地，轉型為擁有奧運級體育設施、住宅、商業、餐飲與休閒娛樂的全新「運動生活社區」，成為河濱市未來發展的核心亮點。

這項開發案最受矚目部分，是由開發商Adrenaline Sports Resorts主導的「河濱冒險中心（Riverside Adventure Center）」開發計畫，包括水上漂流、衝浪池、皮划艇、激流泛舟、攀岩、滑板、越野單車等，均按照奧運標準設計，未來有望成為奧運比賽項目的候選場地之一。

目前開發商正與多個國家級與國際性體育管理機構合作，確保設施符合最高競賽標準。除奧運比賽外，該中心亦將開放舉辦國內外運動賽事、訓練營與大型戶外活動，進一步提升城市的體育品牌能見度。

據市府資訊，與運動中心相連的，是一個全新城市生活核心開發區，規畫包含722戶住宅單位，其中180戶為可負擔房，因應當地多元人口的居住需求。區域內將引進超市、餐館、商場、街邊餐飲及零售商店，打造適合居住、工作與旅遊的綜合社區。

開發區將設置大量綠地、人行步道、社區廣場與公共設施，實現宜居、宜行、宜遊的都市設計理念，讓居民與遊客皆能享受友善、安全且活力充沛的生活空間。

根據市府報告，該項目完工後，預計每年可吸引超過50萬名國內外遊客造訪，帶動周邊觀光產業與地方經濟發展。同時，項目建設與營運將創造約2800個就業機會，涵蓋建築、住宿、運動、零售與服務業等多領域。

開發區的啟動，也將為市府節省高額土地維護支出，目前該地每年需消耗160萬美元的維護經費。

內陸媒體Daily Bulletin報導，河濱市多年來一直積極尋求城市北區土地的再生與活化方案。如今藉由奧運與民間資本合作，這片曾被視為閒置資產的土地，正轉變為市政發展的重要推力。該項目不僅提升城市形象與國際能見度，也實質改善民眾生活品質與經濟前景。

開發商表示，他們不只是建造一個體育園區，而是創造一個能夠激勵人們生活方式轉變的社區，讓運動、自然、文化與經濟融合在一起。目前市府正積極推進這項大型開發案，若順利通過後續程序，部分核心設施預計能於2028年前完工啟用。

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