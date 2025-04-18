我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗若選加州州長民調超前群雄 紐森選總統多數說No

「為自由」華裔學人移民美國 如今「沒安全感」想回國

洛城華裔開發商公寓建案 遭否決又翻案

記者趙健╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
建案所在地現為一棟建於1910年代的兩層建築。(商業地產經紀平台Loopnet截圖)
建案所在地現為一棟建於1910年代的兩層建築。(商業地產經紀平台Loopnet截圖)

由華裔Will Tiao和Diana Tiao創辦的Tiao Properties近日贏得一宗地產訴訟，迫使東洛杉磯規畫委員會（East Los Angeles Planning Commission）推翻了一項阻止該公司公寓建案的上訴。

根據官網信息，Tiao Properties是一家位於洛杉磯銀湖區（ Silver Lake）的商業地產公司，成立於2012年，主要從事多戶住宅及商住混合住宅項目的銷售與管理。該公司於2021年提交了一項共50戶的公寓建案，位於洛杉磯市播佑岡（Boyle Heights）Cesar E. C3havez大道2115-2123號。

據真實交易(TRD)報導，該建案於2023年獲得東洛杉磯規畫委員會批准，將建造一棟5萬6000平方呎的公寓樓，公寓樓設有4000平方呎的一樓商店和地下停車場。建案效果圖顯示，棕色和灰色相間的建築由Bittoni Architects設計，包含垂直窗戶、上面四層有嵌入式陽台，一樓為落地窗。

該建案通過提供五戶專為極低收入家庭的可負擔房，換取比現行分區規則更寬鬆的建築方案。新建築將取代現有的一棟已有百年樓齡的兩層商住混用建築。報導指出，Will Tiao名下一家附屬公司，於2020年初以210萬美元的價格購得這棟受租金管制的建築。

然而去年初，規畫委員會以三比二的投票結果通過一項阻止在Cesar E. Chavez和North Chicago Street路段建造新公寓的上訴。這項上訴由即將被拆除的原有租戶提起，他們認為建案違反了分區規則和加州環境品質法案（California Environmental Quality Act）。該項目被指在缺乏社區投入和可負擔住房的情況下獲得批准。

規畫人員曾建議委員會駁回上訴，指出州法律對此類多戶型開發案幾乎沒有自由裁量權。但大多數委員最終投票批准了租戶的上訴，從而推翻了先前的批准。

據LA Public Press報導，上訴導火線在於，疫情期間租房保護措施結束後，驅逐事件增加，該建案被指沒有考慮到播佑岡當地住宅中產階級化（gentrification）、流離失所和心理健康影響等問題。隨後，Tiao氏夫婦提起訴訟，要求推翻租戶上訴。

法院日前判決要求東洛杉磯規畫委員駁回上訴，以在隨後舉行的聽證會上重新批准該項目。

推翻當地規畫委員會上訴的決定已是法院第二次做出此類裁決。2020年末，一名洛杉磯法官下令南洛杉磯地區規畫委員會（South Los Angeles Area Planning Commission）撤銷一項阻止District Square項目建設的決議，該項目要求在Expo/Crenshaw Station地鐵站附近建造500多套公寓。

洛杉磯 投票 低收入

上一則

賀錦麗若選加州州長民調超前群雄 紐森選總統多數說No

下一則

好康報您知／海鷗超市（Galleria Food Wholesale Market）

延伸閱讀

山西「訂婚強暴案」二審宣判 維持原判三年

山西「訂婚強暴案」二審宣判 維持原判三年
洛城母狠毒 親手將7歲女兒溺死在家中浴缸

洛城母狠毒 親手將7歲女兒溺死在家中浴缸
洛城社區爆大規模持刀殺人 多人受傷 3人情況危急

洛城社區爆大規模持刀殺人 多人受傷 3人情況危急
Theranos欺詐犯繼續抗爭 要求11法官重審

Theranos欺詐犯繼續抗爭 要求11法官重審
洛城擬調漲垃圾費 幅度達54% 影響百萬住戶

洛城擬調漲垃圾費 幅度達54% 影響百萬住戶
加州上訴法院裁決 都布林學區不須為亞裔學委死亡負責

加州上訴法院裁決 都布林學區不須為亞裔學委死亡負責

熱門新聞

好市多推出酒吧小屋，本月底前現折300美元。（好市多官網）

好市多降價銷售的這款商品 買回家可使房價增值達3成

2025-04-15 22:50
聖蓋博華人居民Polly王日前在天普某華人超市結帳時，為一名陌生女子支付兩瓶UCC綠茶飲料。（讀者提供）

超市遇要求「代付」兩瓶飲料費 華女照做：讓人開心

2025-04-11 02:16
好市多輪式托特包熱賣。（好市多官網）

托特包長輪子 好市多新款商品網稱「必備」

2025-04-10 13:32
加州法律對砍樹與分界籬笆責任有嚴格規定。(Pexels/Simon Sikorski)

在美鄰居的花木樹枝越籬笆過來 我能逕自剪掉嗎？

2025-04-17 00:07
10歲女孩艾莉莎完成社區大學課程，將成為克拉夫頓山學院創校以來最年輕畢業生，並計畫轉學至史丹福大學。（abc7電視台畫面）

10歲女孩大學畢業、直攻史丹福 她的成長方式顛覆你想像

2025-04-16 17:32
4名中國留學生簽證突然被取消，提告當局此舉非法，要求立即恢復簽證。圖為示意圖。 (Unsplash.com)

4中國留學生簽證被取消 就讀名校、從未被判罪

2025-04-15 14:48

超人氣

更多 >
車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」

車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」
佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子
美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知

美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知
這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高

這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高
美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍

美國公民找海外避風港 靠「族譜」申請雙重國籍