洛城華裔開發商公寓建案 遭否決又翻案

建案所在地現為一棟建於1910年代的兩層建築。(商業地產經紀平台Loopnet截圖)

由華裔Will Tiao和Diana Tiao創辦的Tiao Properties近日贏得一宗地產訴訟，迫使東洛杉磯 規畫委員會（East Los Angeles Planning Commission）推翻了一項阻止該公司公寓建案的上訴。

根據官網信息，Tiao Properties是一家位於洛杉磯銀湖區（ Silver Lake）的商業地產公司，成立於2012年，主要從事多戶住宅及商住混合住宅項目的銷售與管理。該公司於2021年提交了一項共50戶的公寓建案，位於洛杉磯市播佑岡（Boyle Heights）Cesar E. C3havez大道2115-2123號。

據真實交易(TRD)報導，該建案於2023年獲得東洛杉磯規畫委員會批准，將建造一棟5萬6000平方呎的公寓樓，公寓樓設有4000平方呎的一樓商店和地下停車場。建案效果圖顯示，棕色和灰色相間的建築由Bittoni Architects設計，包含垂直窗戶、上面四層有嵌入式陽台，一樓為落地窗。

該建案通過提供五戶專為極低收入 家庭的可負擔房，換取比現行分區規則更寬鬆的建築方案。新建築將取代現有的一棟已有百年樓齡的兩層商住混用建築。報導指出，Will Tiao名下一家附屬公司，於2020年初以210萬美元的價格購得這棟受租金管制的建築。

然而去年初，規畫委員會以三比二的投票 結果通過一項阻止在Cesar E. Chavez和North Chicago Street路段建造新公寓的上訴。這項上訴由即將被拆除的原有租戶提起，他們認為建案違反了分區規則和加州環境品質法案（California Environmental Quality Act）。該項目被指在缺乏社區投入和可負擔住房的情況下獲得批准。

規畫人員曾建議委員會駁回上訴，指出州法律對此類多戶型開發案幾乎沒有自由裁量權。但大多數委員最終投票批准了租戶的上訴，從而推翻了先前的批准。

據LA Public Press報導，上訴導火線在於，疫情期間租房保護措施結束後，驅逐事件增加，該建案被指沒有考慮到播佑岡當地住宅中產階級化（gentrification）、流離失所和心理健康影響等問題。隨後，Tiao氏夫婦提起訴訟，要求推翻租戶上訴。

法院日前判決要求東洛杉磯規畫委員駁回上訴，以在隨後舉行的聽證會上重新批准該項目。

推翻當地規畫委員會上訴的決定已是法院第二次做出此類裁決。2020年末，一名洛杉磯法官下令南洛杉磯地區規畫委員會（South Los Angeles Area Planning Commission）撤銷一項阻止District Square項目建設的決議，該項目要求在Expo/Crenshaw Station地鐵站附近建造500多套公寓。