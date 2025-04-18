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舊金山「歡樂滿屋」維多利亞式住宅 600萬成交

編譯組╱綜合報導
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因情境喜劇「歡樂滿屋」而聞名的維多利亞風格住宅。(取自google地圖)
因情境喜劇「歡樂滿屋」而聞名的維多利亞風格住宅。(取自google地圖)

位於舊金山(San Francisco)，在情境喜劇「歡樂滿屋」(Full House)及其續集「歡樂滿屋2.0」(Fuller House)片頭中出現的維多利亞式房屋，已經找到新屋主。

根據代表買賣雙方的斯旺(Rachel Swann)所說，這座位於下太平洋高地(Lower Pacific Heights)社區布羅德里克街1709號(1709 Broderick St.)的住宅，以600萬美元售出，略低於初始標價650萬美元。

這座房屋原建於1900年，2018年由建築師蘭德里(Richard Landry)和「歡樂滿屋」創作者富蘭克林(Jeff Franklin)主導進行大翻修。富蘭克林以400萬美元購入該房屋，並額外投資200萬美元改造外觀，以確保房屋與節目片頭中的懷舊形象相符。

同年，舊金山市政交通局董事會(San Francisco Municipal Transportation Agency′s Board)投票限制大型商業車輛-包括觀光巴士-通行於狹窄的羅德里克街。

儘管富蘭克林計畫將這座房屋用作該系列的宣傳核心，但鄰居的反對阻礙了該計畫，最終導致房屋在2020年以535萬美元售出；富蘭克林本人從未在這座房屋居住過。

該住宅擁有約3700平方呎的居住空間，設有四間臥室和三套半衛浴，全建在3123平方呎的地塊上。作為銷售的一部分，新屋主獲得了位於後院的節目演員石膏手印，包括鮑勃·薩吉特(Bob Saget)和約翰·斯塔莫斯(John Stamos)的手印。新買家的姓名未被公開。

許多粉絲誤將這座維多利亞式建築，與同樣出現在節目開場畫面中的史坦納街(Steiner Street)彩繪女士(Painted Ladies)聯想在一起，因節目中塔納(Tanner)一家曾在附近的阿拉莫廣場公園(Alamo Square Park)享受野餐；雖然這座住宅因電視節目而聲名大噪，但塔納家庭的室內場景實際上是在洛杉磯華納兄弟製片廠的攝影棚拍攝完成的。

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