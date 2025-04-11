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饒舌歌手肯爺馬里布「爛尾樓」 開價4000萬上市

記者啟鉻／洛杉磯報導
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饒舌歌手肯爺。（粉絲官網）
饒舌歌手肯爺。（粉絲官網）

饒舌歌手肯爺（Kanye West）以經常做出匪夷所思的魯莽行為而聞名，他曾在南加州馬里布海濱購置一處日本名建築師設計豪宅，為了達到自己要求，將房屋內部拆除重新整修，但因故中途放棄，房子成了爛尾樓；現在另一眾籌投資人購置後將工程繼續施工，並近日將尚未完成施工的豪宅再上市，要價近4000萬美元。

這棟大約4000平方呎的房子是由獲得普利茲克建築獎（Pritzker Prize）的日本建築師安藤忠雄（Tadao Ando）設計的，距今已有十多年，最初是為金融家薩克斯（Richard Sachs）所建。肯爺2021年以5730萬美元從薩克斯手中購得這棟房子，隨後將房屋內部拆除，計畫將其改造成海濱堡壘。

隨著項目進行，肯爺因行為超常和反猶言論登上頭條，並導致像Gap和Adidas等品牌與他斷絕合作關係。他在2023年12月將該房產掛牌出售，價格為5300萬美元。

據報導，群眾募資企業家貝爾蒙特（Steven"Bo"Belmont）在2024年9月以2100萬美元購買了這處未完工房產，承諾將爛尾樓恢復到原始狀態。隨著翻修工程全面展開，貝爾蒙特決定將這處海濱房產重新掛牌出售，價格為3900萬美元；如果未能找到合適的買家，他計畫在工程接近完成時，將價格提高至5500萬到6500萬美元之間。

貝爾蒙特計畫繼續施工，並預計於2026年初完成，但他認為，無論是現在出售還是等項目完成後出售，他從投資者那裡賺取的收益相同，因為該房產的持有成本約為每月100萬美元，他也希望能盡快出售，他說，一旦他持有時間超過一年，平均投資回報率就會降低。

在過去幾個月中，貝爾蒙特已經收到幾個報價，包含一位蒙大拿州開發商提出的3000萬美元報價，以及一位當地建築商提出的2800萬美元報價。他表示不會接受。

據報導，當貝爾蒙特購買這棟房子時，房屋內沒有窗戶、浴室或電力，並且完全暴露於來自太平洋的風和海水噴霧中。為了資助這次修復，貝爾蒙特的群眾募資公司Belwood Investments從投資者那裡籌集了數百萬美元，投資金額從1000美元到超過100萬美元不等。貝爾蒙特估計，這個由建築事務所Marmol Radziner監督的項目總成本約為850萬美元。

高端房地產公司奧本海姆集團（Oppenheim Group）的一位上市經紀人奧本海姆（Jason Oppenheim）表示，早期購買將讓新屋主有機會對房屋的美學做出一些決策。這棟房子就像是一幅畢卡索（Picasso）的畫作，這幾乎就像是讓買家挑選畫框。

據報導，該房產所在的馬里布路（Malibu Road）並未受到2025年初洛杉磯野火的影響。貝爾蒙特表示，目前的買家對保險和重建進度感到擔憂，但他仍然預期馬里布的長期需求會持續增長。他指出，這座龐大的混凝土結構幾乎無法被燒毀。

貝爾蒙特渴望將安藤忠雄設計的這座房子與前屋主肯爺區分開來，他表示，不希望那種「魯莽」與這件藝術品相關聯，這棟房子不需要那樣的汙名，展示它真正的價值，即一座安藤忠雄的作品。

饒舌歌手肯爺整修中途因故放棄的豪宅。（Mansion Global截圖）
饒舌歌手肯爺整修中途因故放棄的豪宅。（Mansion Global截圖）
「爛尾樓」先前狀況。（Mansion Global截圖）
「爛尾樓」先前狀況。（Mansion Global截圖）
「爛尾樓」恢復施工中。（Mansion Global截圖）
「爛尾樓」恢復施工中。（Mansion Global截圖）

爛尾樓 日本 加州

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