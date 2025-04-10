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名主持人艾倫聖塔芭芭拉別墅520萬4天就售出 高於要價

記者啟鉻／洛杉磯報導
出售房產院落休閒區。（Mansion Global截圖）
出售房產院落休閒區。（Mansion Global截圖）

美國著名的喜劇脫口秀「艾倫秀」主持人艾倫（Ellen DeGeneres）與妻子Portia de Rossi，位於加州聖塔芭芭拉縣蒙特西托（Montecito）郊外的一棟別墅近日以520萬美元成交，高於要價。據報導，這對明星夫妻目前已遷居英國。

據Mansion Global報導，艾倫夫婦成功出售了她們在美國房地產投資組合中剩餘的一處物業，位於明星雲集的加州蒙特西托，擁有兩臥室。根據代表賣方的房地產經紀公司Forbes Global Properties提供資訊，這處物業不到兩周前，以499萬5000美元掛牌上市，僅四天後即達成交易。

名主持人艾倫與同性伴侶所出售蒙特西托房產。（Mansion Global截圖）
名主持人艾倫與同性伴侶所出售蒙特西托房產。（Mansion Global截圖）
院子裡植被繁茂。（Mansion Global截圖）
院子裡植被繁茂。（Mansion Global截圖）

這座單層住宅建於1954年，位於聖塔芭芭拉市（Santa Barbara）郊外，面積僅1691平方英尺，擁有開放式的公共區域設計、帶有火坑的封閉庭院和兩個露台。如小屋般的住宅，擁有輕微傾斜的木樑天花板，並以白色油漆裝飾，還設有廚師級的廚房和大型櫻桃木框窗戶，讓陽光充盈室內。該住宅距離蝴蝶海灘（ Butterfly beach）和101號公路僅幾分鐘車程。

艾倫夫婦於2020年以290萬美元購入這棟房屋，他們是多位在川普第二次當選總統後，選擇移居海外的名人之一，主要是出於對川普政府政策以及民權倒退的擔憂。

賣方由Village Properties/Forbes Global Properties的Riskin Partners Estate Group代理，買方則由Keller Williams Realty的Mark Bacino代理。根據賣方代理人表示，該物業在上市前幾天收到多個高於要價的報價，並最終以略高於要價的價格成交。

蒙特西托是位於聖塔芭芭拉郊外的富裕郊區，因其兼具隱私性和便利性而深受諸多名人喜愛。該區的居民包括Oprah Winfrey、哈里王子與梅根夫婦、小天后Ariana Grande和Gwyneth Paltrow等。

艾倫和Portia de Rossi是美國娛樂界的知名同性夫妻檔，兩人不僅在事業上各自取得顯著成就，也積極參與社會運動和公益事業。艾倫是一位著名喜劇演員、電視主持人、製片人和作家，她最為人熟知的是長達19年的脫口秀節目The Ellen DeGeneres Show。妻子Portia de Rossi出生於澳大利亞，是一位演員，以在美國電視劇Ally McBeal中扮演角色Nelle Porter而成名。兩人於2008年結婚，這對同性夫妻檔一直是公眾眼中的焦點人物。

所出售房產起居室。（Mansion Global截圖）
所出售房產起居室。（Mansion Global截圖）

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