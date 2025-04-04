金山Foley House 高出掛牌價2倍成交

Foley House座落在舊金山灣邊的柏克萊山丘(Berkeley Hills)上。（取自Zillow）

加州 待售房產以其獨特角度引發了全面的競價戰。

在舊金山 外的柏克萊 山丘(Berkeley Hills)上，一棟由當地著名建築師John Hans Ostwald設計的中世紀現代風格住宅以160萬美元售出，超過了掛牌價的兩倍多。更令人驚訝的是，據「紐約郵報」獲悉，它僅在市場上停留了兩周時間。

該房產於2月6日上市，14天後就簽訂了合約，成交價比掛牌價高出101%，引發了一場買家搶購熱潮，包括超過30個報價、70次私人看房、300次詢問以及超過1000名參觀者湧入其開放日。

毋庸置疑，這棟房屋的爆炸性需求讓Kai房地產公司的掛牌代理西村(Jodi Nishimura)感到措手不及，該房產的開放參觀，在短短兩個半小時內就發放了100份宣傳冊，而隔日則有源源不斷的參觀者，某一場開放參觀活動甚至超過300人。

這座建築瑰寶名為Foley House，於1963年由一位牙科衛生師委託建造，直到她最近去世前一直是唯一的屋主。

這座占地1,300平方呎的兩臥室、兩浴室住宅擁有舊金山灣、金門大橋和馬林縣(Marin County)的全景視野，被其獨特的幾何設計和原始特色完美呈現。

裸露的紅木椽子、精心修復的橡木地板、銅製壁爐，以及草布壁紙和泡泡燈罩等時代特色，在六十多年的建造歷史中均被精心保存下來。

John Hans Ostwald是一位出生於柏林的建築師，從法律轉向設計，以其瑞士風格的實用美學在灣區留下紀錄。他以將住宅與自然環境完美融合而聞名，曾與Richard Neutra等加州知名人士合作，同時也設計了當地知名地標如Bancroft中心和聖約翰長老會教堂。

西村表示，這是一處非常罕見的房產，這個地區有許多中世紀住宅，但這是最獨特的之一，對許多人來說都極具吸引力。買家涵蓋從熱愛中世紀建築的年輕專業人士、到各個年齡段的建築師和設計師均有。

柏克萊山丘的位置也很有優勢，鄰居包括Robert Reich、記者Michael Pollan和導演Michael Lewis等人，為社區增添了一絲明星光環。

總而言之，對於更廣泛的市場，西村看到了復甦跡象，舊金山的豪宅市場正強勢回歸。西村指出，庫存持續短缺，而這裡又是如此理想的居住地，使得在最佳住宅的競爭上仍然十分激烈。