我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

柯文哲打「健康牌」失靈 貪汙案裁定再羈押禁見2個月

灣區科技業推動房地產榮景 舊金山沒受惠

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山市景。(取自Pixabay)
舊金山市景。(取自Pixabay)

在南灣地區，因科技股飆升推動的狂熱購房熱潮正在助長房價上漲，但是，至少到目前為止，這場科技驅動的房地產榮景，似乎對舊金山(San Francisco)市場的影響有限。

Realtor.com的研究分析師瓊斯(Hannah Jones)表示，舊金山市的市場實際上正在稍微放緩。

隨著許多矽谷工作者手頭充裕，聖塔克拉拉縣(Santa Clara County)的房屋正以愈來愈快的速度銷出。

根據Realtor.com的數據，2月份聖塔克拉拉縣的典型房屋在上市後僅20天就找到買家；相比之下，舊金山的房屋則需要花費近三倍的時間。

在這一趨勢出現之前，科技股為主的NASDAQ證券交易所在人工智慧突破的推動下實現了兩位數的成長，導致總部位於聖塔克拉拉縣的Nvidia等公司的股價飆升。

科技資金的注入使南灣成為全國買家競爭最激烈的市場之一；在彭博社最近的一份報告中，多位聖荷西地區的房地產經紀人表示，他們難以跟上來自軟體工程師和加密貨幣投資者的購屋需求。

一位房地產經紀人向彭博社表示，當提出報價時，軟體工程師和加密貨幣投資者不看標價，對他們來說這毫無意義。

然而在舊金山，情況則大不相同。

房地產市場專家表示，雖然繁榮的AI科技在舊金山本地是經濟中的一個亮點，但到目前為止，這還不足以克服一系列的經濟弱點；這些弱點使舊金山相比其他大都會區更容易受到新冠疫情帶來的衝擊影響。

五年前新冠疫情爆發，隨著許多工作者離開辦公室並遷往國內其他地區，使聖塔克拉拉和舊金山縣的房價均受到打擊；雖然南灣房價在2023年開始恢復，並在一年後重返疫情前的價值，但舊金山的房價卻仍處於停滯狀態。

根據房地產網站Zillow對市場數據的分析，過去兩年，舊金山典型房屋的售價約為120萬美元，較疫情前的房屋售價低了約12%。

這對灣區房地產市場來說是一個重大轉變，曾經舊金山的房價是輕鬆超過聖克拉拉縣的。

舊金山 房地產 房價

上一則

世報教育展／社區學院好處 說給你聽

下一則

2華裔宣誓就任喜瑞都市議員 改寫華人參政史

延伸閱讀

矽谷商業地產持續低迷 聖荷西辦公大樓遭法拍

矽谷商業地產持續低迷 聖荷西辦公大樓遭法拍
創紀錄高溫之後 舊金山將迎來驟變天氣

創紀錄高溫之後 舊金山將迎來驟變天氣
舊金山兩座聯邦大樓暫逃出售命運 GSA大砍資產精簡名單

舊金山兩座聯邦大樓暫逃出售命運 GSA大砍資產精簡名單
柏克萊等灣區多所大學 籲國際生春假不要離境

柏克萊等灣區多所大學 籲國際生春假不要離境
舊金山首季辦公室空置率微升 AI熱潮難掩市場震盪

舊金山首季辦公室空置率微升 AI熱潮難掩市場震盪
大氣河到來前 灣區罕現破紀錄高溫

大氣河到來前 灣區罕現破紀錄高溫

熱門新聞

一名台灣籍男子被逮捕，HSI指出該男子因性侵犯罪在台灣遭到通緝。（HSI Los Angeles）

ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這

2025-03-24 14:51
數以百萬計的居民4月可獲瓦斯電力帳單退款。（南加州Gas Company網頁）

太爽了 加州用戶未來2個月「免付」瓦斯電費

2025-03-18 23:30
爭議包工在小紅書發布裝修內容，承諾較短工期、較低報價，以吸引業主。截圖來自該包工此前使用的帳號，現已註銷。（受訪者提供）

故意受傷、以走線身分威脅 揭露南加驚人裝修騙局

2025-03-20 22:10
Costco提拉米蘇起司蛋糕。（Costco網站）

好市多新款蛋糕只剩標價牌不見貨 會員找出原因

2025-03-20 22:38
美墨邊境30個郵遞區號的居民，海外轉帳、換匯達200美元，都會受聯邦監控。(示意圖取自Pexels)

南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控

2025-03-20 15:39
2014年「枕頭套強姦犯」哈巴特被有條件釋放至棕櫚谷（Palmdale）時的照片。之後他再度入獄，3月21日後被安置在羚羊谷。（ABC 7）

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

2025-03-25 19:28

超人氣

更多 >
退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗

退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗
證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票
美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」
錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返

錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返
尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」