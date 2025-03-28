灣區科技業推動房地產榮景 舊金山沒受惠

舊金山市景。(取自Pixabay)

在南灣地區，因科技股飆升推動的狂熱購房熱潮正在助長房價 上漲，但是，至少到目前為止，這場科技驅動的房地產 榮景，似乎對舊金山 (San Francisco)市場的影響有限。

Realtor.com的研究分析師瓊斯(Hannah Jones)表示，舊金山市的市場實際上正在稍微放緩。

隨著許多矽谷工作者手頭充裕，聖塔克拉拉縣(Santa Clara County)的房屋正以愈來愈快的速度銷出。

根據Realtor.com的數據，2月份聖塔克拉拉縣的典型房屋在上市後僅20天就找到買家；相比之下，舊金山的房屋則需要花費近三倍的時間。

在這一趨勢出現之前，科技股為主的NASDAQ證券交易所在人工智慧突破的推動下實現了兩位數的成長，導致總部位於聖塔克拉拉縣的Nvidia等公司的股價飆升。

科技資金的注入使南灣成為全國買家競爭最激烈的市場之一；在彭博社最近的一份報告中，多位聖荷西地區的房地產經紀人表示，他們難以跟上來自軟體工程師和加密貨幣投資者的購屋需求。

一位房地產經紀人向彭博社表示，當提出報價時，軟體工程師和加密貨幣投資者不看標價，對他們來說這毫無意義。

然而在舊金山，情況則大不相同。

房地產市場專家表示，雖然繁榮的AI科技在舊金山本地是經濟中的一個亮點，但到目前為止，這還不足以克服一系列的經濟弱點；這些弱點使舊金山相比其他大都會區更容易受到新冠疫情帶來的衝擊影響。

五年前新冠疫情爆發，隨著許多工作者離開辦公室並遷往國內其他地區，使聖塔克拉拉和舊金山縣的房價均受到打擊；雖然南灣房價在2023年開始恢復，並在一年後重返疫情前的價值，但舊金山的房價卻仍處於停滯狀態。

根據房地產網站Zillow對市場數據的分析，過去兩年，舊金山典型房屋的售價約為120萬美元，較疫情前的房屋售價低了約12%。

這對灣區房地產市場來說是一個重大轉變，曾經舊金山的房價是輕鬆超過聖克拉拉縣的。