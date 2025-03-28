房貸小幅上漲 短期仍面臨上行壓力

3月25日當周，佳信貸款提供的30年期固定抵押貸款利率為6.375%。（佳信貸款-劉艷秋）

記者劉子為╱洛杉磯報導

3月25日當周，佳信貸款 提供的30年期固定抵押貸款利率為6.375%，相較上周增長0.125%。儘管近日5/1可調利率抵押貸款（ARM）有所上漲，但固定抵押貸款利率較24日早上卻大幅下降。25日的所有經濟指標都顯示短期內利率面臨上行壓力，包括連續第二天擴大的國債殖利率 。

3月消費者信心指數從2月的100.1降至92.9，低於預期的93.5。該指數連續第四個月下跌。

世界大型企業聯合會高級經濟學家吉查德（Stephanie Guichard）說，「消費者的預期尤其悲觀，對未來商業環境的悲觀情緒加深，對未來就業前景的信心降至12年來的最低水平。」她還指出，與此同時，消費者對未來收入的樂觀情緒已基本消失，雖然過去幾個月一直保持強勁。這表明對經濟和勞動力市場的擔憂已開始蔓延到消費者對個人狀況的評估中。

與此同時，聯邦人口普查 局（U.S. Census Bureau）報告顯示 ，2月新屋銷售達67.6萬套。該數字較1月的66.4萬套有所上升，但略低於市場預測的67.7萬套。

eToro美國投資分析師肯威爾(Bret Kenwell)表示，隨著經濟政策不確定性產生影響，投資人、消費者和企業的信心持續減弱，需要等待關稅和宏觀經濟方面增加更多的確定性。

肯威爾還指出，本周的美國國內生毛額和聯準會優先考慮的通膨指標個人消費支出(PCE)報告以及下周的就業報告，可能會進一步明確經濟狀況。