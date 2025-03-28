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派洛斯福德斯牧場大型公寓社區易手 每戶均價49萬

記者趙健╱綜合報導
公寓月租從2250美元到4000美元不等。(Highridge Apartments官網)
公寓月租從2250美元到4000美元不等。(Highridge Apartments官網)

華人聚集的南加州富裕城市派洛斯福德斯牧場（Ranchos Palos Verdes），不僅擁有獨棟海濱豪宅，也有小戶型公寓。總部位爾灣的The Bascom Group，近日以1億2700萬美元，收購當地一個擁有257個單元的公寓社區Highridge公寓，每戶平均價格約49萬美元。

南加州富裕城市派洛斯福德斯牧場大型公寓社區Highridge Apartment...
南加州富裕城市派洛斯福德斯牧場大型公寓社區Highridge Apartments近日以1億2700萬美元價格成交。(Highridge Apartments官網)

根據GoBankingRates日前公布的最富有退休城鎮榜單，派洛斯福德斯牧場排名全美第三，65歲以上人口占26%，家庭收入中位數17萬5307美元。地產網站Zillow最新數據顯示，當地平均房價約為187萬美元，相較去年同期下降0.2%。

位於Peacock Ridge Dr 28125號的Highridge公寓，建於1972年，共有257個單元，戶型包括單間（Studio）、一臥、兩臥和三臥公寓，住宅面積從514至1550平方呎。每間公寓都配有設備齊全的廚房、衣櫃以及洗衣機和烘乾機，部分戶型設私人露台或陽台，可欣賞太平洋壯麗景色。社區公共設施包括兩個泳池、水療中心、網球場、24小時健身中心以及狗公園和狗狗水療中心。

據官網信息，Highridge價格最低的單間公寓每月房租2250美元，價格最高的三居室公寓每月超過4000美元。

Highridge公寓賣方是位洛杉磯房地產投資信託公司Essex Property Trust，買家是私募股權公司The Bascom Group，旗下擁有350個多戶公寓投資組合。Bascom高級負責人Chad Sanderson透過聲明表示，Highridge公寓在一個競爭激烈的租房市場，其空置率是洛杉磯縣最低之一。該公司表示，計畫翻新單元內部並升級社區設施，使其更具「度假村風格」。

南灣地區多戶住宅高達九位數的交易價格並不常見，原因之一是Highridge公寓是派洛斯福德斯牧場三大公寓社區之一。在這座寧靜的海濱城市上，目前只有三座擁有超過100套單元的公寓社區，而Highridge公寓的單元面積比該市平均公寓面積大21%。

在距離Highridge公寓不到4哩的托倫斯市（Torrance），另一棟名為The Highlands的公寓社區於今年初成交，121個單位的公寓社區最終以7150萬美元，賣給總部位東京的Koto Estate Company。

Highridge Apartments建於1972年，共有257個單元。(Hi...
Highridge Apartments建於1972年，共有257個單元。(Highridge Apartments官網)

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