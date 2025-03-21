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灣區5縣成交價低於100萬獨立房 從10年前70%降至26%

編譯組／綜合報導
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灣區五縣售價低於100萬美元的房屋比率變化 資料來源／聖荷西信使報
灣區五縣售價低於100萬美元的房屋比率變化 資料來源／聖荷西信使報

十年前，舊金山灣區五縣內近70%的獨立屋售價低於100萬美元。根據加州房地產經紀人協會的數據，截至2024年，該項比率已降至僅26%。

灣區五縣售價超過200萬美元的房屋比率已從2014年的6.9%增長到2024年的29.6%。

在矽谷，該等比率之數值更加驚人；2024年，在聖馬刁和聖塔克拉拉縣售出的房屋中，49%的房屋售價超過200萬美元，而2014年僅為12.3%。

灣區有33個「兩百萬美元城市」，即典型房屋價值超過200萬美元；榜首是阿賽頓(Atherton)，典型房屋價值達770萬美元，其次是洛斯阿圖山(Los Altos Hills)的590萬美元、希爾斯伯勒(Hillsborough) 的530萬美元，以及洛斯阿圖(Los Altos)的450萬美元。

缺乏低於100萬美元的房屋，使得房屋首購者更難在市場上立足；在屋崙(Oakland)，購買中位價格的入門房屋（即價格落在第5至第35百分位之間的房產）的買家年收入必須達到19萬4004美元。在舊金山，這一數字是28萬5426美元。而在聖荷西則須高達29萬9414美元，在全國中是最高的。

上述情況使灣區的中產階級沒有明確的購房途徑，許多人選擇離開並前往生活成本較低、能夠負擔得起房屋的地區。

據聖荷西信使報最近報導，灣區部分的頂級雇主－甚至是高薪的科技公司－已經將該地區的高房價作為他們尋求在其他地方擴張的原因。

許多首購族轉而考慮公寓和連排別墅、相較於獨立屋更經濟實惠的替代選擇。截至1月，灣區九縣的中位價格公寓售價為77萬美元，而獨棟住宅為112萬美元－低46%。

加州都會區入門屋中位價格及所需年收入比較表 製表／編譯組
加州都會區入門屋中位價格及所需年收入比較表 製表／編譯組

灣區 舊金山 聖荷西

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