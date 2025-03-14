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灣區1月待售房屋庫存量接近疫前 意味買家有更多選擇

編譯組／綜合報導
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有房產經紀人表示，他們對今年的舊金山灣區房地產市場充滿樂觀。（取自Pexels，Quintin Gellar/攝影）
有房產經紀人表示，他們對今年的舊金山灣區房地產市場充滿樂觀。（取自Pexels，Quintin Gellar/攝影）

自從新冠肺炎疫情在近五年前開始以來，舊金山(San Francisco)灣區和全國各地的待售房屋數量一直處於歷史低點，然而買家的需求卻不曾中斷，推動房價達到歷史新高。

不過，根據Realtor.com的數據，截至1月，在舊金山、阿拉米達縣(Alameda)、康曲柯士達縣(Contra Costa)、馬林縣(Marin)、聖馬刁縣(San Mateo)和聖塔克拉拉縣(Santa Clara)共有4,142套房屋上市，比去年同期增加了23%，待售房屋數量開始接近疫情前的水平。

雖然供應量正在上升，但增長速度仍不夠快、無法滿足需求，使房價居高不下。根據加州房地產經紀人協會的新數據，今年1月，灣區九縣的獨立屋中位售價達到了113萬美元，比去年上漲了2.3%；聖馬刁縣中位售價為196萬美元，聖塔克拉拉縣為184萬美元，舊金山為143萬美元，阿拉米達縣為115萬美元，康曲柯士達縣為78.5萬美元。

康斗價格也在上漲，九縣地區的中位售價達到77萬美元，較2024年1月上漲了2.7%。

房產經紀人表示，1月份的房屋銷售受較高利率抑制；根據住房金融巨頭Freddie Mac的數據，30年固定利率抵押貸款的平均利率在1月中旬攀升至7.04%，是過去八個月以來的最高水平。近期利率已回落至7%以下。

房產經紀人表示，他們對今年的房地產市場充滿樂觀，認為會比2024年好；而2024年已較2023年有所改善，2023年灣區房屋銷售下降至15年來的最低水平。

在今年1月，灣區九縣現有獨立屋在市場上的平均停留時間為29天，與去年相近。在核心縣市的交易速度則十分迅速－阿拉米達縣為17天，聖馬刁縣為12天，聖塔克拉拉縣則僅10天，而康曲柯士達縣為26天。康斗歷經的售出時間更久，在灣區九縣的市場上中位停留時間為45天。

美式足球超級盃通常標誌著春季購房季節的開始，大約在6月達到高峰。房產經紀人表示，他們預計在接下來的幾個月裡，房源將繼續增加。

灣區 利率 舊金山

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