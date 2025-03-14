我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

朋友變戀人 老虎伍茲爆熱戀川普前媳婦 2人小孩讀同校

財長貝森特再滅火：不擔心市場波動 經濟不一定會衰退

聖縣物業稅估值官：強勁需求續推漲房價

編譯組／綜合報導

根據聖塔克拉拉縣(Santa Clara)房產稅評估師史東(Larry Stone)的說法，過去兩年中，在矽谷尋找房屋的人面臨著近50年來該地區最難負擔的房產市場。

史東表示，高需求和低供應使該縣的房屋中位價格在去年5月首次突破200萬美元大關，而售價500萬美元以上的房屋銷售與前一年相比，增長了18.5%；鄰近的聖馬刁縣(San Mateo)同期中位價格上升至240萬美元。根據加州房地產經紀人協會的數據，聖塔克拉拉與聖馬刁縣是該州唯二中位房價超過200萬美元的地區。

史東預計，儘管有一些不確定因素，強勁的需求將繼續推動房價上漲。

－就業市場、人口下降

史東表示，自2021年以來，加州的就業率僅增長了2.1%，相比之下全國增長了4.2%。在後疫情時期，矽谷的就業增長表現不如該州和全國其他地區。

Bay Area News Group報導，根據就業發展部的數據，2024年加州就業總數僅增長了1%。同期，灣區就業市場僅增長0.2%。

根據Joint Venture 2024年矽谷指數數據，2023年矽谷前20家科技公司流失約1.88萬個職位，2024年上半年從其約170萬勞動力中又流失了1.3萬個職位。

史東指出，離開矽谷的勞動人口帶走了約290億美元的應稅收入。

此外，缺乏大型商業的租賃交易，以及持續混合和遠程的工作模式，已經影響了辦公室和工業市場；2024年第四季聖荷西(San Jose)市中心的空置率為35%，返回辦公室率為47%，為35個主要大都會區中最低的。

移民、機器人技術、人工智能

史東表示，加州或矽谷的情況並非一片悲觀；加州是全國經濟強勁區域之一，憑藉高收入、高經濟產出和作為全球重要產業陣地，加州貢獻了全國14%的GDP。史東指出，即使風險投資減少，80%的科技研發都在矽谷進行。

從長遠來看，史東相信矽谷經濟的前景是光明的；電動汽車和電池技術、人工智能以及清潔能源將使矽谷在未來相當長一段時間內維持成功的經濟。

史東表示，最終加州2025年的前景將取決於科技巨頭的表現，以及川普政府的國內外政策。他指出，允許增加合法移民的真正移民改革，以及結合機器人技術和人工智能，是滿足加州未來勞動力需求的唯一解決方案；川普的反移民立場，將對矽谷和加州就業帶來重大成本。

加州是一個龐大、多元化的經濟體。這種多樣性是一種優勢、創造了更廣泛的經濟基礎。

加州 矽谷 移民

上一則

冒充洛杉磯野火災民詐領5萬救災款 3人最高恐判刑30年

下一則

野火過後 9%洛縣居民認真考慮搬家

延伸閱讀

前聯邦眾議員波特宣布參選加州州長

前聯邦眾議員波特宣布參選加州州長
風暴南襲加州 乾旱難獲緩解但災害風險上升

風暴南襲加州 乾旱難獲緩解但災害風險上升
加州水費漲不停 南加這城市未來五年或飆升70%

加州水費漲不停 南加這城市未來五年或飆升70%
華郵：查克柏格為讓臉書進中國 曾擬雇300人審內容

華郵：查克柏格為讓臉書進中國 曾擬雇300人審內容
房價飆漲53%…科技成就推高住房成本 反扼殺矽谷經濟

房價飆漲53%…科技成就推高住房成本 反扼殺矽谷經濟
馬世雲競選加州副州長 逾30地方官員支持

馬世雲競選加州副州長 逾30地方官員支持

熱門新聞

華裔聚集的喜瑞都名列全美前50最富有退休城鎮之一。（喜瑞都官網）

一旦搬進去就住到老 全美最富裕退休城13處在加州

2025-03-09 22:56
加州4月1日起實施新法，對房東向房客收取的費用有新限制。（Pexels）

4月起新法 禁止加州房東向房客收這些費用

2025-03-06 16:38
被逮捕的李明智（Mingzhi Li，音譯），又名「林正」（右），以及賈澤悅（Zeyue Jia，音譯），又名「劉嬌嬌」（左）。（美國司法部）

只因接了陌生電話 華女被殺豬盤騙50萬

2025-03-08 01:20
許多獨立經營的工作室在門口掛上門牌號，以區分不同工作室，方便顧客辨識與尋找。（記者張庭瑜／攝影）

華人無照美髮 價低3倍狠搶客 遊走法律邊緣

2025-03-10 14:06
好市多推出簡易、高品質工作室小屋。（好市多官網）

睡覺、會客、辦公都OK 好市多迷你屋價格低於這數目

2025-03-12 14:55
洛杉磯縣阿蘇薩好市多，7日雞蛋仍然缺貨。（記者邵敏／攝影）

蛋價開始暴跌30% 南加好市多為何仍缺貨

2025-03-12 22:22

超人氣

更多 >
不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個
佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺

佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺
4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛

4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛
噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難

噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難
房產稅直漲受不了 退休族正搬離這些州與城市

房產稅直漲受不了 退休族正搬離這些州與城市