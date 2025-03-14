聖縣物業稅估值官：強勁需求續推漲房價

根據聖塔克拉拉縣(Santa Clara)房產稅評估師史東(Larry Stone)的說法，過去兩年中，在矽谷 尋找房屋的人面臨著近50年來該地區最難負擔的房產市場。

史東表示，高需求和低供應使該縣的房屋中位價格在去年5月首次突破200萬美元大關，而售價500萬美元以上的房屋銷售與前一年相比，增長了18.5%；鄰近的聖馬刁縣(San Mateo)同期中位價格上升至240萬美元。根據加州 房地產經紀人協會的數據，聖塔克拉拉與聖馬刁縣是該州唯二中位房價超過200萬美元的地區。

史東預計，儘管有一些不確定因素，強勁的需求將繼續推動房價上漲。

－就業市場、人口下降

史東表示，自2021年以來，加州的就業率僅增長了2.1%，相比之下全國增長了4.2%。在後疫情時期，矽谷的就業增長表現不如該州和全國其他地區。

Bay Area News Group報導，根據就業發展部的數據，2024年加州就業總數僅增長了1%。同期，灣區就業市場僅增長0.2%。

根據Joint Venture 2024年矽谷指數數據，2023年矽谷前20家科技公司流失約1.88萬個職位，2024年上半年從其約170萬勞動力中又流失了1.3萬個職位。

史東指出，離開矽谷的勞動人口帶走了約290億美元的應稅收入。

此外，缺乏大型商業的租賃交易，以及持續混合和遠程的工作模式，已經影響了辦公室和工業市場；2024年第四季聖荷西(San Jose)市中心的空置率為35%，返回辦公室率為47%，為35個主要大都會區中最低的。

－移民 、機器人技術、人工智能

史東表示，加州或矽谷的情況並非一片悲觀；加州是全國經濟強勁區域之一，憑藉高收入、高經濟產出和作為全球重要產業陣地，加州貢獻了全國14%的GDP。史東指出，即使風險投資減少，80%的科技研發都在矽谷進行。

從長遠來看，史東相信矽谷經濟的前景是光明的；電動汽車和電池技術、人工智能以及清潔能源將使矽谷在未來相當長一段時間內維持成功的經濟。

史東表示，最終加州2025年的前景將取決於科技巨頭的表現，以及川普政府的國內外政策。他指出，允許增加合法移民的真正移民改革，以及結合機器人技術和人工智能，是滿足加州未來勞動力需求的唯一解決方案；川普的反移民立場，將對矽谷和加州就業帶來重大成本。

加州是一個龐大、多元化的經濟體。這種多樣性是一種優勢、創造了更廣泛的經濟基礎。