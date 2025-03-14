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時尚設計師Max Azria昔洛城豪宅 降價至3900萬吸引買家

記者啟鉻／洛杉磯報導
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豪宅俯瞰圖。（谷歌地圖）
豪宅俯瞰圖。（谷歌地圖）

昔日時尚設計師Max Azria曾擁有的洛杉磯豪宅，在多次降價後，仍未能順利出售。近日，該豪宅的價格再次被大幅下調，現時掛牌價為3900萬美元，比最初要價8800萬美元的一半還低。這座位洛杉磯霍姆比岡（Holmby Hills）地區的豪宅，自2015年以來多次調整價格，且經歷不少市場起伏。

時尚設計師Max Azria於2019年去世，享年70歲。他2005年通過信託，與妻子Lubov Azria以1600萬美元的價格，買下這處比佛利山莊附近的豪華物業。根據公開資料，Max Azria和妻子以這座住宅為基礎，將其打造成現代又有經典氛圍的家。

這座房產的銷售過程，並非一帆風順；2024年春季，該物業曾進行過拍賣，億萬富翁Ron Burkle以3000萬美元得標，但這筆交易，最終陷入法律糾紛，Ron Burkle向法院提告。訴訟的焦點，在Ron Burkle與Lubov Azria間的合約爭議，使得交易未能完成。事實上，除Ron Burkle外，超級明星珍妮佛洛佩兹（Jennifer Lopez）也傳出過對這座豪宅表示興趣，並與賣方有過洽談。

這座豪宅建於1939年，由著名建築師威廉姆斯（Paul R. Williams）設計。威廉姆斯是首位成為美國建築師學會（American Institute of Architects）成員的非裔建築師，他的設計風格，至今仍被視為經典。他曾為眾多名人設計住宅，包括歌手Frank Sinatra、喜劇演員鮑爾（Lucille Ball）和阿納茲（Desi Arnaz）、影星史丹威克（Barbara Stanwyck）等。除私人住宅，威廉姆斯還設計大量商業建築，其中最著名的，當屬比佛利山莊酒店（Beverly Hills Hotel）的改建設計工程。

這座豪宅坐落在2.8英畝的寬敞土地上，擁有約3萬平方呎的生活空間，完美融合現代設計與經典元素。室內設計風格優雅而實用，許多房間配備法式門，讓居者可以輕鬆進出美麗庭院。豪宅內部擁有精緻的鑲木地板和雕花裝飾，顯示出其高貴質感。該物業的設施很豪華，除主屋外，還有一座獨立的5500平方呎建築，內設劇院、遊戲室和家庭辦公室等功能區域，為居住者提供各種娛樂和休閒設施。

這座豪宅的園林設計也不容忽視，擁有日本風格和地中海風格相結合的美麗花園。豪宅還有網球場、溫室和無邊泳池，泳池旁配有桑拿設施，讓住戶在享受奢華生活同時，也能盡情放鬆。

Max Azria不僅在時尚界擁有崇高地位，他還創立女性服裝品牌BCBG Max Azria。他擔任BCBG Max Azria Group的設計師、董事長及首席執行官，該集團涵蓋超過20個品牌。然而，隨著時尚行業的變遷和公司財務狀況惡化，BCBG Max Azria於2017年聲請破產，並最終被Marquee Brands收購。

地產媒體Mansion Global稱，這座豪宅的反覆降價和許多知名人物的關注，使得它成為洛杉磯房地產市場的焦點。儘管面臨諸多挑戰，這處豪宅依然吸引來自世界各地買家的關注，並成為豪宅市場的明星之一。無論最終它的買家是誰，這座代表Max Azria時尚成就和個人品味的豪宅，無疑將繼續作為洛杉磯最具歷史與魅力的地產範例之一。

從豪宅室內向外的景觀。（Mansion Global截圖）
從豪宅室內向外的景觀。（Mansion Global截圖）
豪宅的其中一間臥室。（Mansion Global截圖）
豪宅的其中一間臥室。（Mansion Global截圖）
精緻柵門開敞，居者可輕鬆進出美麗庭院。（Mansion Global截圖）
精緻柵門開敞，居者可輕鬆進出美麗庭院。（Mansion Global截圖）

洛杉磯 比佛利山 鮑爾

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