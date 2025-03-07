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房貸利率小幅下滑 貿易關稅或推動短期降息

記者劉子為／洛杉磯報導
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根據佳信貸款的最新報告，其提供的30年期固定抵押貸款利率為6.125%。（佳信貸款-劉豔秋提供）
根據佳信貸款的最新報告，其提供的30年期固定抵押貸款利率為6.125%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

3月4日當周，佳信貸款的30年期固定抵押貸款利率為6.125%，相比上周略微下降。近期，由於對加拿大、中國和墨西哥徵收關稅的影響，股市暴跌。綜合當前經濟指標，尤其是國債殖利率下降和股市走軟，顯示短期內利率可能面臨下行壓力。

截至4日下午發稿，市場上的30年期固定抵押貸款平均利率已達6.75%。2月28日，美國公債價格大幅上漲，殖利率全面下滑，10年期和30年期美債殖利率的月線降幅為2023年12月以來最大，反映出市場對美國經濟前景的悲觀情緒，也使得市場對聯準會今年再次降息的預期加強，且降息的時間點可能會提前。

此外，川普政府於3月4日對加拿大和墨西哥徵收25%關稅，新政實施引發市場高度關注。加拿大政府已宣布對價值1550億加幣的美國商品徵收相同關稅，並於同日生效。墨西哥則計劃於3月9日實施報復性關稅。CalBay Investments首席市場策略師Clark Geranen指出，加墨關稅會施行多久仍不清楚，外界原本相信，關稅是談判策略，而非曠日廢時的貿易戰，面對這種情況，投資人先賣股再說。

由於貿易摩擦加劇，市場對美國經濟放緩的擔憂上升，交易者預計聯準會可能會進一步降息。專家指出，聯準會一再降息，將為美債吹來更多順風。Pepperstone集團資深研究策略師Michael Brown表示，聯準會今年或許能輕易降息2、4甚至6碼，卻很難、幾乎不可能同等幅度升息。

殖利率 關稅 降息

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