我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普喻砍人像手術刀一樣精準 馬斯克要議員別怪他裁員

南韓總統尹錫悅獲釋 法院裁定撤銷逮捕 保釋期間續受審

灣區現金購屋 核桃溪、阿賽頓比重高達67%

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
去年前11月核桃溪94595郵遞區號的房產交易中，有67％是現金交易，顯見所在區域的富裕程度 。（取自Zioow）
去年前11月核桃溪94595郵遞區號的房產交易中，有67％是現金交易，顯見所在區域的富裕程度 。（取自Zioow）

舊金山灣區，典型住宅交易價動輒七位數美元，許多人負擔每月的房貸支出漸趨不易──尤其是在房屋保險越來越難獲得的情況下。但在最富裕的郵遞區號區域，大多數的買家以全現金購屋而避開了房貸成本。

根據房地產公司Redfin的數據，在擁有全美最昂貴房產之一的阿賽頓(Atherton)，以現金交易房屋銷售的比重，於2019年約為59%，2024年則提升至近67%。

不過，2024年1月至11月期間，在總銷售量至少50筆的灣區郵遞區號區域中，阿賽頓的現金交易比重僅排名第二；核桃溪(Walnut Creek)的94595郵遞區號區略高：從2019年的51%上升至67%。根據Redfin在2024年6月的報告，在舊金山(San Francisco)和聖馬刁(San Mateo)僅有28%的房屋銷售是以現金交易。

依據Redfin的定義，現金交易是指產權證書上沒有抵押貸款資訊的房屋銷售，其灣區數據包括舊金山、聖馬刁、阿拉米達(Alameda)、康曲柯士達(Contra Costa)和聖塔克拉拉(Santa Clara)，但不包括北灣各縣。

核桃溪94595郵遞區號區包括高檔的Rossmoor社區。許多居民是退休人士，並在搬來此處前已在其他地方賣掉了更昂貴的房產，因此能夠以現金購買新房。但現金交易之所以增加，部分可能歸因於加州的房屋保險危機、使買家在當地更難獲得抵押貸款。

多年來，灣區大部分地區的現金購房比率一直低於全美數據，部分原因是該地區的房價極高，意味著只有極少數高所得者能夠負擔整套房屋的費用。但根據Redfin的說法，這也是因為持有現金想要「炒房」的投資客，在其他地區購買較低價位的房屋時更有可能獲利，因為這些房屋能吸引更具競爭力的買家群。

在灣區則呈現相反的趨勢。Redfin和房地產公司Zillow的數據顯示，更高的房價似乎與更多的現金購房有關。在灣區典型房屋價值至少200萬美元的郵遞區號區域，去年約26%是以現金交易，而在典型房屋價值在120萬至150萬美元之間的地區則僅為17%。

巴洛阿圖(Palo Alto)DeLeon房地產公司的CEO雷普卡(Michael Repka)表示，購房者經常選擇全現金購房，是為了避免支付利息或提高報價吸引力。在當前抵押貸款利率仍高、阿賽頓典型房屋估值超過700萬美元的情況下，直接現金購買房屋每月可為買家節省數萬美元。

這就是Redfin認為的因果關係：現金銷售往往會隨抵押貸款利率趨勢呈現正相關。當2022年利率上漲時，舊金山都會區的全現金購買比率從約20%增長到2023年的超過26%。

灣區 貸款 舊金山

上一則

敢捕食牠嗎？小物種入侵成災加州政府籲多吃

下一則

龍角散清喉直爽 保護咽喉200年 獨立包攜帶方便

延伸閱讀

1年內第3家 Costco 3/7東灣再開新店

1年內第3家 Costco 3/7東灣再開新店
金山購屋首付占房價比率26% 全國最高

金山購屋首付占房價比率26% 全國最高
「白色聖誕」原唱克勞斯貝 灣區豪宅4000萬求售

「白色聖誕」原唱克勞斯貝 灣區豪宅4000萬求售
灣區新一輪就業挫折 科技和生科公司裁305崗位

灣區新一輪就業挫折 科技和生科公司裁305崗位
金山灣區媽媽教室講座 梁書榕分享培養孩子心理韌性技巧

金山灣區媽媽教室講座 梁書榕分享培養孩子心理韌性技巧
灣區「民歌迴響永續傳承」音樂會 3月8日重溫記憶中的旋律

灣區「民歌迴響永續傳承」音樂會 3月8日重溫記憶中的旋律

熱門新聞

ICE行動，引起當地社區恐慌。(NBC電視台畫面)

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續

2025-03-02 19:54
美國針對非牧師宗教工作者的EB-4簽證計畫即將於3月14日後永久終止。（本報檔案照）

「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止

2025-03-03 16:48
買賣房產竟收國稅局罰款，兩年後才找出緣由。圖為示意圖（Pexels@RDNE Stock project)

不是詐騙 華女接2萬元IRS罰款 兩年後才知原因

2025-03-05 20:19
對於關稅上漲，Target執行長表示有些商品本周就會漲價。（本報檔案照）

Target執行長：這類商品或自本周起漲價

2025-03-04 16:02
好市多10元以下最值得入手的五款商品，全是日常好物。（好市多官網，記者王若然／製圖）

好市多10元以下商品 這五款最值得入手

2025-02-28 20:31
ICE展開逮捕非法移民行動，引起當地社區恐慌。(取自NBC電視台畫面)

ICE大執法 入籍者、持綠卡若有前科恐被驅逐

2025-03-03 01:20

超人氣

更多 >
中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰

中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰
女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航

女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航
「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒

「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒
驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄

驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄
國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪減才能達成預算目標

國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪減才能達成預算目標