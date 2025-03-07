灣區現金購屋 核桃溪、阿賽頓比重高達67%

去年前11月核桃溪94595郵遞區號的房產交易中，有67％是現金交易，顯見所在區域的富裕程度 。（取自Zioow）

在舊金山灣區 ，典型住宅交易價動輒七位數美元，許多人負擔每月的房貸支出漸趨不易──尤其是在房屋保險越來越難獲得的情況下。但在最富裕的郵遞區號區域，大多數的買家以全現金購屋而避開了房貸成本。

根據房地產公司Redfin的數據，在擁有全美最昂貴房產之一的阿賽頓(Atherton)，以現金交易房屋銷售的比重，於2019年約為59%，2024年則提升至近67%。

不過，2024年1月至11月期間，在總銷售量至少50筆的灣區郵遞區號區域中，阿賽頓的現金交易比重僅排名第二；核桃溪(Walnut Creek)的94595郵遞區號區略高：從2019年的51%上升至67%。根據Redfin在2024年6月的報告，在舊金山(San Francisco)和聖馬刁(San Mateo)僅有28%的房屋銷售是以現金交易。

依據Redfin的定義，現金交易是指產權證書上沒有抵押貸款 資訊的房屋銷售，其灣區數據包括舊金山、聖馬刁、阿拉米達(Alameda)、康曲柯士達(Contra Costa)和聖塔克拉拉(Santa Clara)，但不包括北灣各縣。

核桃溪94595郵遞區號區包括高檔的Rossmoor社區。許多居民是退休人士，並在搬來此處前已在其他地方賣掉了更昂貴的房產，因此能夠以現金購買新房。但現金交易之所以增加，部分可能歸因於加州的房屋保險危機、使買家在當地更難獲得抵押貸款。

多年來，灣區大部分地區的現金購房比率一直低於全美數據，部分原因是該地區的房價極高，意味著只有極少數高所得者能夠負擔整套房屋的費用。但根據Redfin的說法，這也是因為持有現金想要「炒房」的投資客，在其他地區購買較低價位的房屋時更有可能獲利，因為這些房屋能吸引更具競爭力的買家群。

在灣區則呈現相反的趨勢。Redfin和房地產公司Zillow的數據顯示，更高的房價似乎與更多的現金購房有關。在灣區典型房屋價值至少200萬美元的郵遞區號區域，去年約26%是以現金交易，而在典型房屋價值在120萬至150萬美元之間的地區則僅為17%。

巴洛阿圖(Palo Alto)DeLeon房地產公司的CEO雷普卡(Michael Repka)表示，購房者經常選擇全現金購房，是為了避免支付利息或提高報價吸引力。在當前抵押貸款利率仍高、阿賽頓典型房屋估值超過700萬美元的情況下，直接現金購買房屋每月可為買家節省數萬美元。

這就是Redfin認為的因果關係：現金銷售往往會隨抵押貸款利率趨勢呈現正相關。當2022年利率上漲時，舊金山都會區的全現金購買比率從約20%增長到2023年的超過26%。