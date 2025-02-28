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南加貝萊爾超級豪宅 室內外可停50輛車 上市開價近4000萬

記者啟鉻／洛杉磯報導
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豪宅大客廳。（Mansion Global截圖）
豪宅大客廳。（Mansion Global截圖）

一座位於向陽山坡上的南加高檔社區貝萊爾（Bel-Air）超級豪宅，大到足以在室內外容納50輛車，被地產界譽為「建築壯舉」，非常適合汽車收藏家及喜愛舉辦派對的買家。該豪宅近日上市，要價近4000萬美元。

豪宅占地20000平方英尺，座落社區譽為「億萬富翁街」。「能夠在室內外停放50輛車的住宅極為罕見，特別是在如此高檔區域。」Coldwell Banker Realty的上市代理Joyce Rey表示，光是車庫就可容納30輛車，而且這還是一座建在山坡上的房子，因此在建築和工程上，都是非凡壯舉。

這座三層樓豪宅，由洛杉磯知名開發商Edward Ehsan在2024年建造，占地約0.75英畝。內部擁有六間臥室、11間浴室、一間私家放映室、配備Matrix和Hoist設備的健身房、帶紅外線桑拿的水療中心，以及三間配備Miele和Wolf電器的廚房。戶外娛樂空間，還包括一個奧林匹克標準的游泳池。據媒體The Real Deal報導，在興建這座豪宅前，開發商Edward Ehsan曾在2019年以2200萬美元出售該地塊及豪宅的建築許可。

豪宅三間臥室位於最上層，Joyce Rey說，主臥套房擁有超大衣櫃、以大理石打造的浴室，以及超大淋浴間。這座豪宅配備訂製家具，所有家具，都一起打包在房屋銷售中。全屋櫥櫃，由義大利品牌Arredo設計製作。豪宅還配備自動化Fleetwood落地窗、加熱的TOTO馬桶，以及來自美國樂器製造商Mason & Hamlin的自動演奏鋼琴，增添奇幻氛圍。

中層包括起居和餐飲區，這一層的廚房，是整座房子的最大廚房，擁有令人驚艷大理石島台。Joyce Rey表示，走過通往下層的「美麗且極具戲劇性樓梯」，你會發現設有撞球桌的遊戲室，以及全方位水療中心。

Joyce Rey說，在「億萬富翁街」，現成可入住房屋非常罕見。她強調，「現成的全新房屋，是可遇不可求的良好資產。」這座房屋最重要部分「大型娛樂區域」，包括巨大戶外露台，可欣賞洛杉磯市全景。此外，該房屋設8英尺高的隱私牆、以及覆蓋全屋的安全攝像系統和感應器。

位在洛杉磯西區貝萊爾社區是許多名人居住的地方，包括瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）、女神卡卡（Lady Gaga）、安妮斯頓（Jennifer Aniston）和泰勒絲（Taylor Swift），以及老好萊塢傳奇人物，如伊莉莎白泰勒（Elizabeth Taylor）和Burt Bacharach。

從機場交通和購物環境看，好萊塢布班克機場（Hollywood Burbank Airport），提供私人航空服務，距該社區約20英里；洛杉磯國際機場（LAX）距離約16英里，著名的比佛利山莊Rodeo Drive，則位於社區東南約3.5英里處。

家庭放映廳。（Mansion Global截圖）
家庭放映廳。（Mansion Global截圖）
夜幕降臨後的豪宅景色。（Mansion Global截圖）
夜幕降臨後的豪宅景色。（Mansion Global截圖）
從豪宅遠眺洛杉磯夜景。（Mansion Global截圖）
從豪宅遠眺洛杉磯夜景。（Mansion Global截圖）

洛杉磯國際機場 好萊塢 義大利

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