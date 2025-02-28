懸浮洛城之上 可俯瞰壯麗市景 豪宅2850萬重掛牌

給人感覺懸浮在城市之上的豪宅。(Mansion Global截圖)

一座位於洛杉磯 奢華社區貝艾爾（Bel-Air）的現代豪宅近日重新回到市場，標價2850萬美元。這座住宅首次掛牌時，標價高達4800萬美元，並於2023年9月在拍賣中曾經售出，但隨後買家放棄了交易。該住宅目前由Oppenheim Group創辦人Jason Oppenheim負責上市，他表示，「在這裡就如同懸浮在城市之上」。

從室內可觀看整個大洛杉磯全景。(Mansion Global截圖)

這座儼然懸浮在洛杉磯之上的豪宅，賣方是科技企業家莫黑特（Farhad Mohit），他於2007年以460萬美元購入這塊土地。經過數年時間及數千萬美元的投資 ，夢想中的豪宅最終完工。負責豪宅上市的Jason Oppenheim稱，除了土地購置費，莫黑特還在建設過程中投入超過3000萬美元，並於幾年前完成了這座現代風格的住宅，可說是歷經數年精心打造。

豪宅總面積約為1萬2900平方英尺，共有三層，設計開放且具有現代風格。客廳、廚房及主臥套房等主要區域，均設有從地板到天花板的滑動玻璃門，通向露台，並能享受壯麗的洛杉磯城市夜景。住宅內擁有六間臥室、十間完整浴室及兩間半浴室。提供豪華的生活設施，包括配備桑拿的健身房、可容納320瓶酒的酒窖、步入式保險 櫃以及室內電梯。

該物業坐落於5.5英畝的奢華社區山坡地，並曾經種植果樹。Jason Oppenheim指出，這座住宅所處的位置提供了極高的隱私性與安全性，成為其主要賣點之一，尤其是在洛杉磯日益頻繁的家庭入室盜竊和搶劫事件背景下，這裡具有極高安全感和舒適享受。

此外，戶外設施同樣豪華，包括懸挑式游泳池和熱水浴缸，俯瞰山坡，還有燒烤區、用餐區和戶外壁爐。山頂的地理位置使得居住者可以享有壯闊的城市全景，從市中心到海岸線一覽無遺。站在這裡欣賞這些景色，感覺心胸非常舒朗。

Jason Oppenheim說，這樣的安全感和私密性在貝艾爾社區幾乎無可比擬，或許只有在馬里布才能找到類似的景象。在這裡就如同懸浮在城市之上。目前，這座獨特豪宅正等待新主人來擁有，為嚮往尋求隱私、奢華與壯麗景觀的買家提供無與倫比的選擇。