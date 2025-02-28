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灣區第3城？金山擬允附屬宅ADU單獨出售

編譯組╱綜合報導
加州舊金山市議員殷嘉立。(取自舊金山市府網站)
加州舊金山市議員殷嘉立。(取自舊金山市府網站)

舊金山(San Francisco)可能會成為灣區第三個允許附屬住宅單位(ADU)作為公寓出售的城市。

提出這項立法的民主黨市議員殷嘉立(Joel Engardio)表示，該項基於2023年州法的地方法規將創造更多入門級住房，並讓多代同堂的家庭能夠繼續住在自己的家中。

他表示，該立法在鼓勵於住宅用地上建造新的ADU，而不是激勵將現有未經許可的ADU合法化，因此不會造成現有租戶遷移的問題。

殷嘉立補充，他選區的長期居民經常面臨是否出售房屋的艱難選擇，因為他們需要從房產中獲得資金；透過允許ADU與現有住宅單位分開出售，舊金山可以幫助創造代際財富的機會，讓長者能夠原地養老。

聖荷西(San Jose)和柏克萊(Berkeley)已利用前舊金山民主黨眾議員丁右立(Phil Ting)提出的AB 1033州法，該法允許加州的ADU與主要住宅分開出售。

社區組織「日落公園教育與行動委員會(Sunset-Parkside Education and Action Committee)」反對該立法並要求無限期擱置。殷嘉立表示知曉該委員會領導人布肯(Eileen Boken)提出之要求，但不清楚反對的原因；布肯並未回應。

科威爾銀行日落區辦事處的房地產經紀人李(Janice Lee)指出，日落區是ADU公寓的理想地點，因為該地區公寓開發項目很少；李表示，即使沒有停車位，且必須通過主屋一樓或側面工人入口進入，日落區的獨立ADU至少可以賣到50萬美元。在這個受歡迎的社區，房屋每平方英尺售價約1000美元，中位數價格為160萬美元，這個價位的選擇非常有限。

一直關注這項立法的Compass房地產經紀人福爾(Matt Fuller)同意日落區是ADU的理想地點，他認為這種模式也可能在其他社區流行起來。舊金山的買家已經習慣了住在相對較小的空間裡，而在後院增設ADU通常不會像城市新建公寓那樣、引起社區對密度上升的擔憂-讓它從單戶家庭社區變成沒停車空間的地方；如果將ADU轉換成公寓出售、同時保留主屋的所有權，這種靈活性在房地產領域不是壞事。

根據Avalon Bay資產管理高級副總裁托德斯可(Jackie Todesco)的說法，如果立法通過，潛在的受益族群的是單戶家庭和較小的二至四單位多戶住宅業主。托德斯可表示，即使像Avalon Bay這樣的大型多戶住宅業主不太可能使用這項立法，ADU公寓在承保過程和長期規畫中仍然是一個不錯的選擇-業主擁有越多增值選擇，對業主的資產越有利、而需要額外住房的社區亦受益。

舊金山 房地產 民主黨

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