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金山1房公寓月租中位數3160元 疫後高峰

編譯組╱綜合報導
舊金山街頭一景。(Quintin Gellar／pexels)
舊金山街頭一景。(Quintin Gellar／pexels)

舊金山(San Francisco)的一房公寓租金幾乎已回升至疫情後的高峰，專家指出這是更多員工重返辦公室的信號。

根據租賃平台Zumper發布的報告，舊金山1月份一房公寓的中位數月租金為3160美元，與自新冠疫情以來租戶支付最高租金的2024年9月租金相較，價格僅低了10美元。

但現在的租金仍遠低於疫情前的天價水平；在2019年，Zumper記錄的一房公寓中位數月租金達到約3700美元的峰值。

自2023年5月以來，舊金山也首次重新成為全國第二昂貴的城市，超越了新澤西州(New Jersey)的澤西市(Jersey)。

一房公寓的租金從12月到1月上漲了3.9%，這意味著當全國租金價格正在走軟之際，舊金山卻逆勢而行。

房地產和經濟專家指出，這種上漲趨勢是舊金山經濟復甦的積極信號，也顯示居家辦公政策進一步緊縮。

舊金山首席經濟學家伊根(Ted Egan)表示，這很可能是藉由人口復甦驅動的，因為有新人搬到舊金山；舊金山大學房地產和城市規畫專家里格(Billy Riggs)同意這個觀點，但他說明這並不代表「我們不應盡一切努力解決舊金山仍是最昂貴租賃地點之一的問題」，他認為仍應追求住房市場的增長，但卻受許多政策阻礙。

Zumper分析師陳(Crystal Chen)表示，該市一房和二房的租金年增長率約為7%，這也反映了該市經濟持續復甦，例如：住宅和商業領域活動增加。

特別是在過去一年，許多在舊金山設有辦公室的科技公司，要求員工每周五天親自到辦公室上班。分析師指出，矽谷所在地南灣的租金甚至飆升得更高。

未來幾個月，舊金山更多公私營機構可能會效仿他們的同行。

市長羅偉(Daniel Lurie)最近指示市政廳各部門主管審查其遠程工作政策，這似乎是為了強制更多市政府員工親自到崗工作，以試圖重振市中心經濟。

里格雖然預計租金最終會再次回到疫情前的水平，但與2020年相較，租金仍相對便宜，這表明靈活的工作時間安排和住房供應量(至少目前)仍在抑制價格；不過他補充這可能只是暫時的情況。

租金 舊金山 疫情

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