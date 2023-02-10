就業數據意外強勁 投資者憂Fed持續升息

當前小額貸款利率。（資料來源：佳信貸款）

2月6日當周房貸利率 較前一周略有上升，各年期固定抵押貸款 利率漲約0.125%，其中30年期固定抵押貸款利率升至5.990%。最新公布的就業 數據超乎預期，投資者們擔憂聯準會（Fed）持續升息。

2月7日早盤，國債收益率的上升導致不動產抵押貸款證券（MBS）和債券價格均有所下調。截至7日發稿，十年期國債收益率為3.601%。美國勞工部上周公布的就業數據顯示，1月非農就業人數增加51.7萬人，遠高於去年12月增加的26萬人，更遠超市場預估的18.7萬人。如此強勁的就業數據使投資者們擔憂聯準會將持續「鷹」式升息。同時，房地產市場依然低迷，但近期利率的下調使房市蕭條的情況有所緩解；去年12月房屋銷售數據顯示，房屋交易量雖已連續第11個月下降，但房價中位數仍較上年增2.3%。

受就業報告及近期財報數據影響，股市在本周一開盤暴跌。不過，聯準會主席鮑爾在7日發表評論聲稱通膨開始放緩，美股隨即強勢反彈。截止發稿，史坦普500指數(S&P 500)上漲1.29%，道瓊工業平均指數(DJI)上漲0.78%，以科技股為主的納斯達克綜合指數(IXIC)上漲1.9%