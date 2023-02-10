我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普圖推翻大選結果被調查 潘斯收傳票、可能作證

周末這樣玩／南加聖塔芭芭拉 哈利王子來安家

就業數據意外強勁 投資者憂Fed持續升息

記者趙健／洛杉磯市報導
當前小額貸款利率。（資料來源：佳信貸款）
當前小額貸款利率。（資料來源：佳信貸款）

2月6日當周房貸利率較前一周略有上升，各年期固定抵押貸款利率漲約0.125%，其中30年期固定抵押貸款利率升至5.990%。最新公布的就業數據超乎預期，投資者們擔憂聯準會（Fed）持續升息。

2月7日早盤，國債收益率的上升導致不動產抵押貸款證券（MBS）和債券價格均有所下調。截至7日發稿，十年期國債收益率為3.601%。美國勞工部上周公布的就業數據顯示，1月非農就業人數增加51.7萬人，遠高於去年12月增加的26萬人，更遠超市場預估的18.7萬人。如此強勁的就業數據使投資者們擔憂聯準會將持續「鷹」式升息。同時，房地產市場依然低迷，但近期利率的下調使房市蕭條的情況有所緩解；去年12月房屋銷售數據顯示，房屋交易量雖已連續第11個月下降，但房價中位數仍較上年增2.3%。

受就業報告及近期財報數據影響，股市在本周一開盤暴跌。不過，聯準會主席鮑爾在7日發表評論聲稱通膨開始放緩，美股隨即強勢反彈。截止發稿，史坦普500指數(S&P 500)上漲1.29%，道瓊工業平均指數(DJI)上漲0.78%，以科技股為主的納斯達克綜合指數(IXIC)上漲1.9%

就業 利率 貸款

上一則

周末這樣玩／南加聖塔芭芭拉 哈利王子來安家

下一則

2/11暢小平婚介中心情人節相親聯誼聚餐

延伸閱讀

鮑爾通膨放緩說 道指漲逾250點

鮑爾通膨放緩說 道指漲逾250點
獲利衰退在即 提防熊市陷阱

獲利衰退在即 提防熊市陷阱
美股回購金額增加 但家數變少

美股回購金額增加 但家數變少
殖利率勁升 那指大跌1%

殖利率勁升 那指大跌1%
美藍籌股上季獲利 恐下滑

美藍籌股上季獲利 恐下滑
放眼2023年 史坦普500企業獲利預估成長3.0%

放眼2023年 史坦普500企業獲利預估成長3.0%

熱門新聞

陸儀鳳在「楚留香大結局」的劇照。（影片截圖）

蒙市奪槍英雄母親 曾是台灣大熱女星

2023-02-02 20:24
為買螃蟹，很多華人在超市排長隊等候。（記者邵敏／攝影）

螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶

2023-02-05 20:06
華人新冠檢測後收到一張千元賬單，自付額三百多。（記者邵敏／攝影）

洛縣華人新冠檢測收千元帳單 「一直以為還免費」

2023-02-05 19:17
於七年前踏上單車環球之旅的台灣阿美族青年王芮緹，如今來到美國。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱台男為愛騎行50國 到LA首次被打敗 原因...

2023-02-07 22:04
公寓經常突發停電，小昕和室友為此專門購買了插電池的台燈。（受訪者提供）

中國人專坑中國人？留學生在LA心酸租房史

2023-02-02 13:51
為了避稅，華人以贈禮形式進行二手車買賣，被發現後罰款5萬元，還被撤回學生簽證。(Pixabay)

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

2023-02-08 11:55

超人氣

更多 >
關於社安金這7件事 所有女性都應該知道

關於社安金這7件事 所有女性都應該知道
收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露

收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露
美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途

美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途
拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘

拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘
金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位

金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位