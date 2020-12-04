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防稅務詐騙 國稅局推IP PIN 明年1月上路

記者謝雨珊／洛杉磯報導
國稅局代表邀請華興保險公司和北美華人會計師協會，響應全美稅務安全宣導周，合辦資安保護線上講座。（華興保險提供）
國稅局代表邀請華興保險公司和北美華人會計師協會，響應全美稅務安全宣導周，合辦資安保護線上講座。（華興保險提供）

國稅局(IRS)將於明年1月起，推行身分保護個人識別號碼（Identity Protection Personal Identification Number，簡稱IP PIN）申請。符合資格的納稅人可上網申請一組六位數密碼，減少遭受稅務詐騙的可能。納稅人IP PIN在每年的1月更新一次。

曾經是身分盜用的受害者，國稅局會自動分配一個IP PIN。 如果不是身分盜竊的受害者，但想申請一個IP PIN，目前的情況是只要報稅地址是在包括加州在內的某些州，可向國稅局申請。

國稅局（IRS）3日邀請華興保險（KCAL Insurance Agency）和北美華人會計師協會（SACPAA），一起響應全美稅務安全宣導周，合辦資安保護線上講座，呼籲民眾在網購或報稅時提高警覺，留意個人資料和帳號，不讓個資盜竊犯有機會得逞。

國稅局聯絡員Lourdes Jimenez介紹IP PIN，為避免歹徒盜取社安號報稅取得退稅，國稅局將分配IP PIN給每位報稅的納稅人。民眾可於1月上國稅局官網申請IP PIN得到保障。申請IP PIN的網頁為 https://www.irs.gov/zh-hant/identity-theft-fraud-scams/get-an-identity-protection-pin。詳情可上www.IRS.gov/SecureAccess查詢。

國會眾議員趙美心（Judy Chu）參加線上講座，強調新冠疫情使許多人面臨經濟困難，這容易引誘更多個資盜竊犯出山，在人們急需救濟時期騙財或盜取個資。政府單位絕不會發電子郵件或打電話，要求民眾提供銀行或社安號碼等個資，呼籲民眾在網購或報稅時提高警覺。

北美華人會計師協會前會長施啟祥表示，許多個資竊盜犯使用釣魚式方法，誘惑民眾上鉤自動提供個資。建議民眾創辦多個電子郵件帳號，將個人郵件及公司郵件分開管理，並鼓勵大眾設立強而有效的密碼、設立雙重認證（two-factor authentication）、使用有保障的軟體，保護帳號不輕易被盜。

現實生活中有許多時候必須提供個資給某些機構或單位，例如會計師事務所、律師事務所、保險公司等單位。華興保險總裁張國興提醒民眾，平時最好多了解合作的公司行號，如何處理客戶的個人資料，避免遇到公司行號將個資外洩等問題。

根據國稅局官網，國稅局會主動寄發IP PIN給納稅人，只要納稅人以前是身分盜用的受害者； 或被國稅局認定為與稅收相關的身分盜竊的可能受害者。因此當納稅人提交文件時，國稅局將使用此IP PIN來驗證其身分。同時只有使用1040、1040PR1040SS表格報稅的納稅人，才有可能需要用到IP PIN。詳情可參考國稅局官網:https://www.irs.gov/identity-theft-fraud-scams/frequently-asked-questions-about-the-identity-protection-personal-identification-number-ip-pin#q1。

國稅局外聯部總監Derek Ganter肯定北美華人會計師協會及華興保險的協助，當天其他講員包括國稅局犯罪調查探員Erik Bodden、國稅局外聯部聯絡員Narina Bchtikian、Lisa Hamilton、Lourdes Jimenez、聯邦小型企業管理局洛杉磯區域總監Ben Raju、洛杉磯消費者商業事務局調查員Janet Godoy、及聯邦貿易委員會西部地區總監Maricela Segura。

國稅局將於明年1月起，推行身份保護個人識別號碼（IP PIN）申請。（國稅局官網...
國稅局將於明年1月起，推行身份保護個人識別號碼（IP PIN）申請。（國稅局官網截圖）

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