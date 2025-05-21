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好怪 賊入華人家 偷車鑰匙沒偷車

記者王若然／聖蓋博即時報導
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視頻監控顯示，一名盜賊走入院子。（陳女士提供）
視頻監控顯示，一名盜賊走入院子。（陳女士提供）

加州華人居民陳女士，最近住家遭遇盜竊。賊凌晨進入院子，卻只偷走一件物品，讓人匪夷所思。

視頻來源：受訪者，記者王若然/後製

陳女士居住在華人聚集的聖蓋博市El Monte大街。她表示，18日凌晨約2時，家中院子進賊。根據她提供的監控視頻，一名身材高、瘦削的男子，頭戴黑色帽子和口罩，身上背跨包，雙手戴著黑色手套，躡手躡腳進入陳女士家的院子。

陳女士家的院子有圍欄，但是圍欄上的鐵門，可以從外面打開鎖。視頻監控顯示，盜賊進門後，沒有進入屋子，而是穿過前院，直接走到側院車子處。陳女士說，盜賊什麼也沒偷，只是將車鑰匙拿走了。她介紹，當天剛好丈夫將車鑰匙放在車內，幸好車內沒有留重要錢財，否則肯定被盜賊偷走。

陳女士表示，丈夫原本認為，車子停在自家院內，不會被盜。但這次院子進賊後，讓他改變了這種想法。為什麼盜賊只偷走車鑰匙？陳女士表示，很可能盜賊會在第二天家中沒人時將車盜走。她有聽說有人就是第一天只丟車鑰匙，第二天車子才被盜。

陳女士說，這名盜賊明目張膽走進院子，感應燈亮了也不怕。她說，其他角度的監控拍到這名盜賊還去隔壁家，在裡面待了一會。他還有接應，同伴的車就停在不遠處路口。

經過此次被盜，陳女士感覺很可怕，她希望提醒居住在聖蓋博市及附近的居民，留意可疑車輛和盜車賊。

聖蓋博 華人 加州

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