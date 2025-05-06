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直擊洛縣博覽會 農場動物園吸睛 活動持續到26日

記者啟鉻／波莫那報導
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洛縣博覽會開幕進入第三天。（記者啟鉻／攝影）
洛縣博覽會開幕進入第三天。（記者啟鉻／攝影）

2025洛杉磯縣博覽會（Los Angeles County Fair）4日進入第三天，當天是博覽會的「洛杉磯縣日」（LA County Day）並舉行慶祝遊行，縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）參加遊行。本屆博覽會主題是「藝術釋放」（Art Unleashed），激發參與者創意靈感，慶祝藝術在生活的多元表達，活動持續到5月26日。

縣政委員蘇莉絲（右一）參加遊行。（記者啟鉻／攝影）
縣政委員蘇莉絲（右一）參加遊行。（記者啟鉻／攝影）

影音來源：記者啟鉻

洛杉磯縣日遊行，圖為遊行隊伍。（記者啟鉻／攝影）
洛杉磯縣日遊行，圖為遊行隊伍。（記者啟鉻／攝影）

慶祝洛杉磯縣日遊行在午後舉行，參與者有高中鼓樂隊、消防車、骨董車及重型機車，還有來自縣府多個機構的車輛。洛杉磯縣政委員蘇麗絲坐在高高馬車上，向圍觀民眾招手致意。

洛杉磯縣日是博覽會的重要活動之一，內容包括介紹縣政府社區服務資訊、福利資源等。來自洛縣的社區團體、學校和文化組織參與表演，展示洛縣多元文化特色與活力。

博覽會的The Big Red Barn展示區，吸引很多家長與孩童。這個展區由波莫那理工州大（Cal Poly Pomona）農學院提供支持，是可觸摸式農場動物園。孩童在家長陪伴下，可以近距離接觸溫順的可愛動物，包括山羊、烏龜、兔子等，並觀賞擠奶示範和小雞孵化。

農場展示區還展示各類農業與園藝競賽成果，吸引農業專業學生和業餘園藝愛好者參與，展示他們的動物飼養成果和園藝作品，爭奪藍絲帶獎項。

在博覽會場內，隨處可見各式風味美食，其中不乏中餐業者經營的攤位及其他亞洲風味美食。經營陳氏烤雞串（Chan's Chicken on a Stick）的業者李哲表示，他已經連續第五年參加洛杉磯縣博覽會，今年的博覽會舉辦勢頭還不錯；一般來說博覽會開幕後的第一個周末，遊客人數不是太多，但今年比預期要好一些。

博覽會還有備受期待的「扯線玩偶表演」，由歷史悠久扯線木偶劇院呈現，為觀眾帶來充滿懷舊與創意的視覺享受。演出結束後，孩童有機會與木偶近距離互動，並參與手工藝活動，深入了解木偶製作的藝術。

洛杉磯 蘇麗絲 洛縣

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