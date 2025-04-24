LAX未來長這樣 洛杉磯市投資50億美元改造升級

洛杉磯市府為LAX增加50億美元投資，洛杉磯市長Karen Bass、市議員Traci Park和洛杉磯世界機場 (LAWA) 的主管24日舉辦慶祝活動。（LAX圖片）

洛杉磯市府為LAX 增加50億美元投資，機場未來將大變樣！洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）、市議員Traci Park和洛杉磯世界機場 (LAWA) 的主管24日舉辦慶祝活動，慶祝洛杉磯國際機場 （LAX）獲得最新一輪50億美元投資，將優先考慮當地企業和就業，包括13家首次成為總承包商的當地小企業。

（影音來源：LAX 記者張宏/後製）

洛杉磯機場管理局現場還公佈一段從未公開過的LAX中央航廈區域改造計劃視頻，展示改造前後每個航廈的交通體驗，改造後的各個航廈交通更為順暢便利，機場未來令人期待。該多項授予任務訂單合約 (MATOC)總價值是50億美元，以此確保小型、本地和少數族裔擁有的企業，能夠簽約參與洛杉磯水務局數十億美元的資本改善計劃中的項目。市長貝斯在市情咨文演講中強調了這項投資，並指出MATOC是提高政府效率和速度、最大限度地實現地方利益的典範。

貝斯表示，該投資將優先考慮洛杉磯的企業和就業，其中包括13家首次合作的承包商。這將確保像Lucas Builders Inc.這樣由退伍軍人和家族經營的小型本地和少數族裔企業受益，助力這座城市在未來幾年做好迎接世界各國的準備。洛杉磯將繼續引領潮流，投資基礎設施也意味著投資人才。

市議員Traci Park表示，LAX不僅是在進行現代化建設，且在建設更智能機場，並在此過程中創造真正的經濟機會。藉50億美元的新合同授權，將為當地企業提供就業機會，並為洛杉磯走向世界舞台做好準備。

最新的五年期MATOC將包括51項合同，其中31家承包商經過預先資格審查，以確保加快合約授予流程，從而加快建設項目。在31家承包商中，有13家是首次擔任承包商，這將為當地小型、中型和大型公司擴大機會，投資於洛杉磯的人才和創造就業機會。該合約延續LAX為2026年世界盃 和2028年奧運會及殘奧會迎接世界所做的準備工作。透過MATOC簽約的小型、本地和少數族裔公司，將有機會透過升級改造世界上最知名的機場，來展示洛杉磯企業所能取得的成就。這些新的、首次擔任總承包商也能藉此擴大在當地業務範圍，並有可能獲得國際認可和商業機會。