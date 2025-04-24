「我只要錢不要命」南加少年幫1日瘋搶5家便利店

嫌犯身穿灰色連帽上衣，手持疑似槍枝，對著收銀員並高聲威脅「我只要錢」，其餘共犯則站在櫃檯外伺機行動。（取自ABC7電視台畫面）

洛杉磯 縣五家7-Eleven便利商店於18日接連遭同一團夥持槍搶劫。犯嫌駕駛一輛偷竊的轎車，自凌晨至晚間在洛杉磯市、巴沙迪那（Pasadena）及鮑爾 溫公園市（Baldwin Park）等地流竄作案，時間跨度近20小時，犯案手法如出一轍。目前仍有一名嫌犯在逃，警方呼籲民眾提供線索。

視頻：LAPD監控，後製：記者張庭瑜

據FOXLA、CBSLA、ABC7與Pasadena Star News等多家媒體報導，整起案件自當天凌晨1時開始，至下午11時許收場。警方指出，嫌犯共犯下五起7-Eleven持槍搶案，所用交通工具為一輛藍色現代Sonata轎車。犯案期間，一人留守車內，其餘成員持一把附長彈匣的藍鋼手槍進入店內，脅迫店員奪取現金。

監視器畫面顯示，一名身穿灰色連帽上衣的嫌犯持槍指向收銀員，多次喊道：「放輕鬆，我不想殺你，我只要錢」（Relax, I don't wanna kill you, I just want the money）。其餘共犯則守在店門口，掩護持槍嫌犯翻越櫃檯，闖入收銀區搜刮財物。

當晚約9時50分，嫌犯在阿罕布拉市（Alhambra）企圖犯下第六起搶案時，被當地警方發現並展開追捕。追緝過程中，有兩人從車內跳出逃逸，駕駛則在南洛杉磯一處死巷遭逮。警方當場拘捕三人，包括21歲男子Jacuri Tobias及兩名年僅15歲與17歲的青少年。三人目前已被拘留，面臨搶劫等多項指控；一名嫌犯在逃，警方追緝中。據悉，嫌犯所持槍枝具有高度殺傷力，可能已在追捕過程中被丟棄，或仍掌握在在逃嫌犯手中，目前尚未尋獲。

當日五起搶案發生時間與地點依序為：首宗案件於凌晨2時45分發生在洛杉磯市西華盛頓街（West Washington Boulevard ）1200號街區；隨後於凌晨3時05分，在同市格蘭岱街（Glendale Boulevard）1500號街區發生第二起搶案。約一小時後，凌晨4時43分，第三宗案件轉至巴沙迪那市羅斯密街（Rosemead Avenue）200號街區；僅隔約半小時，凌晨5時09分，嫌犯又在鮑爾溫公園市貝斯街（Bess Avenue）12900號街區犯下第四起搶案。當日下午8時46分，最後一宗搶案發生於洛杉磯市天普街（West Temple Street）3500號街區。