外州義工幫忙 華人野火災民 廢墟中找回結婚名錶

胡太太和義工們在寶馬山的自家廢墟上篩查。（胡先生提供）

在今年1月7日寶馬山野火中失去家園的華人 災民夫婦，19日在外州義工團隊幫助下，第一次回家檢查廢墟。在一片焦土中，居然找回結婚當天購買的名貴手表，感慨萬千。

影音來源：胡先生提供提供/洛杉磯 採訪中心後製

Jimmy胡在結婚當天送給太太Tracy的一隻瑞士肖邦表（Chopard），一直是她生命中最為珍視的物品之一，但1月的野火，無情摧毀他們的家。女主人怎麼都沒想到，在災後廢墟下孤獨躺了近80天後，這隻手錶居然可以重新回到她身邊。雖然當年價值2萬美元的名表，已損壞得面目全非，但失而復得，夫妻雙雙都無比欣慰。

「來自亞利桑納州的一個教會義工團隊，花了整整一個下午幫助我們」，胡先生表示，災後他們曾在消防員帶領下回家看過，但慘不忍睹的廢墟，加上當時很多有毒物質仍在燃燒，無法長時間停留。19日下午，七名義工陪同他們回家，這也是他們災後第一次回家仔細檢查。

「義工非常有經驗，也特別認真。」胡先生表示，廢墟尚未經過重型機械處理，基本還是災後原樣。義工隊的小組長到達現場後，首先向他們了解建築圖紙和房屋結構，確定貴重東西是放在二樓還是一樓，然後估算出貴重物品所在區域，隨後展開檢查。義工首先用小耙子趴開被燒毀物品，篩檢出大件物品，然後再用篩子逐個區域篩查細小物品。三個多小時，義工找到了胡家祖傳的一些磁盤，當義工挖到胡太太的手表時，大家都驚喜叫起來。

胡先生表示，他和這些義工互不相識，但他們遠道而來，自願幫忙，不僅自己全副武裝，自備飲水，在艷陽下幹得大汗淋漓，還特別為他和太太準備專門的防護服。臨別，還為他們贈送簽寫滿祝福語的聖經，讓他們非常感動。

胡氏夫婦表示，短短幾個月，他們經歷了人生的大起大落。災後，他們得到無數同胞和教會組織的幫助，包括洛杉磯華裔電影人顧鈞第一時間為他們提供食宿，聖瑪利諾華人企業家彭先生為他們捐助數千元，寶馬山地區的華人鄰居打開店門讓他們選擇衣物等，他說，但目前為止，他們從聯邦緊急救難管理署（FEMA）獲得770元的補助款，但同胞們的幫助，遠遠超過這一數字。

災後搬家到一處公寓暫住，胡先生表示，災後很多事情要面對，每天精疲力盡，參加各種災後講座，了解重建信息。特斯拉 車每周要充電三次，每周跑的地方近1000英里，但很多事情都還沒有結果。

胡先生說，他家所在的社區，54戶全部燒毀，幾乎每家都有游泳池，現在水已變綠，但政府工程人員表示，因這些水有毒，不能隨便放掉，需要專人來抽乾。「自己請人要花不少錢，政府人員則還沒有等到」。廢墟的處理，也在等待美軍工程隊來清理。清理部門表示，會在清理前72小時通知到戶。現在還在耐心等待當中。

胡先生表示，災後幾乎每天都有律師和工程隊找上門，但一切也沒有答案。有太多房屋要重建，建材漲價在預料中。初步估計，他家房子重建將要耗資300萬美元左右，但目前保險公司的理賠只有150萬美元。而他初步打聽到，光是房屋的設計費，就佔房屋造價的10-15%。他們這期間找到了當年的房屋設計人和建商，這些人員雖已退休，但仍熱心為他們出謀劃策，表示廢墟清理時如果保留房屋地基，重建預計可以節省7至8萬美元。他表示，目前小區仍是一片廢墟，但物業管理費還需繳付，而且有上漲趨勢。