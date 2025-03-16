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移民代價？華人郵箱、包裹連失竊 白天在家也遭下手

記者邵敏／洛杉磯即時報導
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一戶華人家庭，接連三次郵箱被撬、包裹失竊。（受訪者提供）
一戶華人家庭，接連三次郵箱被撬、包裹失竊。（受訪者提供）

洛杉磯地區郵箱、包裹被盜案頻發，一戶華人家庭半年內三次失竊。案件有發生在晚上，也有大白天主人在家時，幾乎「防不勝防」。當地不少華人都有類似遭遇，對此非常無奈，稱這或許就是「移民美國的代價」。

（視頻來源：受訪者提供／記者邵敏後製）

洛縣華人區亞凱迪亞市（Arcadia）居民Emily，2月下旬的一個早上，發現家門口的郵箱被撬。她查詢監控錄像，顯示兩天前的淩晨時分，有可疑男子出現在郵箱旁，此人身穿淺色連帽衛衣，動作熟練撬開郵箱拿走信件，整個過程僅十幾秒。

Emily觀察監控發現，竊賊疑似用尺子或小刀等工具撬開郵箱，此外還有同夥開車接應。畫面中，街對面停著一輛搬家公司的貨車，嫌疑人得手後離開，這輛貨車也跟著消失。被盜信件包括DMV剛寄來的新駕照，這讓Emily非常懊惱，「重新辦理駕照耗時又花錢，再加上身分信息失竊，不知道接下來還會發生什麼。」

郵箱被撬，Emily對此也有些自責。她認為，連續兩、三天沒有查看郵箱，或許給了竊賊更多機會，「我吸取教訓，接下來每天都要按時取信。」除Emily家的郵箱失竊外，同一時間，鄰居家也遭遇類似事件，兩家人於是一起報警，但都無奈表示，可能沒什麼用，「警察詢問，如果抓到嫌犯，願不願意起訴，我們說願意。」

類似事件不是第一次發生，這戶華人家庭半年已三次被盜信件、包裹，但此前他們都沒有報警。Emily回憶，去年8月的一個大白天，她人在家中，郵箱就在眼皮底下被撬。

案發時，Emily正在在廚房洗碗，她透過窗戶看到門口停下一輛紅車，開始以為是鄰居的車，十幾分鐘後，Emily出門發現郵箱開著，裡面已無郵件。查看監控發現，竊賊正是開這部紅色的車，公然停在她家門口，大搖大擺開信箱盜竊，得手後又慢慢離開，全然不顧主人正在家中。

去年11月，Emily網上訂購的一雙鞋也被盜竊，「我在家附近發現遺棄的外包裝，裡面的鞋子已被人拿走。」從Emily提供的監控畫面可以看到， 案發在傍晚時分，三名年齡看上去十幾歲的孩子從家門口經過，其中一人騎滑板車，「前面兩人指了指我家門口的包裹，最後一人就走過去順手拿走。」根據Emily的敘述，鄰居家也經常發生包裹被偷案。

對郵箱被撬、包裹失竊，當地不少華人都表示有類似遭遇，「這或許就是移民美國的代價，最近幾年治安惡化，盜竊案件非常普遍，但這種情況在中國卻很少見。」最近一次案發後，Emily決定更換家中郵箱，她特意去Home Depot選購，「店員推薦一款據說最難被撬開的郵箱。」此外，她還注冊郵局的郵件投遞提醒功能，確保每次收到重要信件時，可以及時接受消息，「鄰居間也互相關照，看到誰家包裹到了，就幫忙先收起來，減少被偷的概率。」

大白天主人在家時，竊賊也敢下手撬郵箱。（受訪者提供）
大白天主人在家時，竊賊也敢下手撬郵箱。（受訪者提供）
三名十幾歲的青少年從華人家門口經過，最後一人去偷包裹。（受訪者提供）
三名十幾歲的青少年從華人家門口經過，最後一人去偷包裹。（受訪者提供）

華人 移民 亞凱迪亞

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