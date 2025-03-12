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南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺

記者邵敏／亞凱迪亞即時報導
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一名華人母親和孩子站在街道上，與警方交流。（KTLA 5電視台）
一名華人母親和孩子站在街道上，與警方交流。（KTLA 5電視台）

洛杉磯華人聚居的亞凱迪亞市（Arcadia），11日（周二）晚發生槍擊案，男主人中槍後搶救無效死亡。有報導指出，13歲的孩子、以及女主人，可能目睹親人遇害後報警，警方仍在調查中。本報一手消息獲悉，受害者是華人，此報導持續更新中。

（視頻來源：記者邵敏）

案件發生在11日晚6時30分左右，地點位亞市Woodland Lane 50號街區，靠近N Santa Anita Ave。記者案發當晚趕到現場，看到附近街區有多輛警車，周圍拉著警戒線，多名警察全副武裝。除Woodland Lane上布置眾多警力外， Santa Anita Ave上也停著警車，手持重武器的警察嚴陣以待。

現場畫面顯示，警方抵達此處後，發現一名男子受槍傷。洛杉磯縣警局指出，這名成年男受害者被送往當地醫院搶救，但傷勢過重死亡。當局尚未公布受害者身分。世報獲悉，遇害者是華人，且是房子的男主人。

KTLA 5電視台報導，被害人有一名13歲的兒子，他在父親被入侵者槍殺後撥打911報警。現場畫面顯示，一名華人母親和孩子站在街道上，與警方交流，不確定這對母子是否是被害人家屬。也有消息稱，受害華人家庭有一個女兒，母女不擅英文，可以普通話流利交流。

調查員稱，孩子和母親回到家後，發現一名嫌犯強行闖入，於是報警。洛縣警官Steven De Jong證實，嫌疑人當時將母子帶入屋內，61歲的父親腹部中彈，還不清楚這名父親是否是在家人面前被槍殺。「我無法想像那是什麼感覺，如果孩子確實目睹父親被槍殺。」De Jong表示，這對整個家庭來說，都是非常可怕的，「看來可能是出於個人動機。」

自由媒體公司RMG News在報導中稱，有亞市居民在入室搶劫案中被槍殺。警方尚未證實這起槍案的動機，也未公布更多調查細節，目前還不清楚嫌犯是否被拘留。

據悉，母親和孩子沒有受到傷害，家中似乎也沒有任何東西被盜。案發後，調查人員查看監控識別嫌疑人，並與目擊者交談。任何了解情況的人，都可以聯繫警長部門凶案調查科，電話是323-890-5500。希望保持匿名，可以撥打犯罪熱線800-222-8477或訪問lacrimestoppers.org。

亞市議員鄭博仁、王愛琳均向本報證實這起槍擊案。案發地點是一個安靜的居民社區，也是當地的豪宅區。房地產網Zillow資料顯示，槍擊案發生的這幢房屋市值600多萬美元，5臥4衛。當晚8時30分，住在這條街上的一名華人母親帶孩子回家，看到這麼多警察圍在家附近，非常震驚，聽說是槍擊案後，女子沒有發表太多言論就匆匆離開。

亞市警局11日晚9時25分曾發布消息，警察正在Woodland Lane 100號街區、Hacienda Drive 100號街區、N Santa Anita Ave 1200號街區調查案件，提醒居民避開這些道路。

案發當晚，現場街區停著多部警車，周圍拉著警戒線。（記者邵敏／攝影）
案發當晚，現場街區停著多部警車，周圍拉著警戒線。（記者邵敏／攝影）
亞凱迪亞11日發生致命槍擊案件，男主人被槍殺後死亡。（記者邵敏／攝影）
亞凱迪亞11日發生致命槍擊案件，男主人被槍殺後死亡。（記者邵敏／攝影）

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