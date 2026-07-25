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網購買到事故車賣方推諉 華人擬跨州申訴

記者啟鉻／洛杉磯報導
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華人孟邁克透過網路購買的一輛廂型車，完成交易後才發現竟是一輛事故車。儘管他多次與...
華人孟邁克透過網路購買的一輛廂型車，完成交易後才發現竟是一輛事故車。儘管他多次與遠在喬治亞州的售車業者交涉，希望討回公道，但至今仍未獲得解決。（記者啟鉻／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

華人孟邁克網購廂型車後發現竟是事故車，且有多項安全缺陷未被揭露，因與喬治亞州賣方交涉無果，正考慮向消保及司法機構申訴。

原本期待透過網路購車省時又便利，華人孟邁克（Michael Meng）卻因此惹上麻煩。他透過網路購買的一輛廂型車，完成交易後才發現竟是事故車（accident car）。儘管他多次與遠在喬治亞州的售車業者交涉，希望討回公道，但至今未獲得解決。他表示，原本打算利用這輛車投入小生意，如今計畫被迫擱置，還增添不少困擾與損失。

孟邁克表示，由於他英文不夠流利，今年3月委託親屬協助，在網路上購買一輛2025年出廠的福特（Ford）廂型車，準備作為日後做生意之用。賣方是喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）的二手車商。由於網站介紹車況良好，售價不到3萬5000美元，他與親屬商量後決定下單，希望車輛送達後即可投入使用。

然而，車輛運抵後，他發現實際車況與網路描述相差甚遠，陸續出現多項問題，令他大失所望。孟邁克回憶，當初能在網路買到價格合理、外觀看似不錯的二手車，心情十分高興。沒想到第一次上車試駕時，手一握住方向盤便感覺異常，仔細檢查才發現方向盤下方竟有斷裂痕跡。「我以為看錯了，又反覆確認好幾次，最後確定真的裂了，心一下子沉下來。」他說，為保留證據，他沒有繼續試駕。

孟邁克說，第一次上車試駕時，手一握住方向盤便感覺異常，仔細檢查才發現方向盤下方竟...
孟邁克說，第一次上車試駕時，手一握住方向盤便感覺異常，仔細檢查才發現方向盤下方竟有斷裂痕跡。（記者啟鉻／攝影）

之後，他又仔細查看車身，發現車輛右側有多處疑似遭撞擊後修補痕跡，雖然外觀已經修復，但仍可看出曾受損。他的親屬進一步根據車身識別碼（VIN）查詢車輛紀錄，確認該車曾發生事故，右側遭其他車輛撞擊，但賣方在交易過程中並未主動揭露相關資訊。

孟邁克表示，隨著進一步檢查，又陸續發現更多問題，包括兩項攸關行車安全的重要缺陷：安全氣囊系統（SRS）故障，以及燃油加注口（fuel filler inlet）嚴重損壞，導致車輛無法正常加油。他認為，這些問題在車輛出貨前就已存在，卻未獲賣方如實披露，不僅影響行車安全，也大幅降低車輛價值。

孟邁克發現，燃油加注口嚴重損壞，導致車輛無法正常加油。（記者啟鉻／攝影）
孟邁克發現，燃油加注口嚴重損壞，導致車輛無法正常加油。（記者啟鉻／攝影）

他指出，賣方未揭露的內容包括事故歷史、安全氣囊系統異常、方向盤斷裂、擋風玻璃受損、車體結構受損、燃油系統損壞，以及其他與SRS相關的安全問題，已嚴重影響消費者的知情權。

鑑於購得的是事故車，且存在多項安全隱患與缺陷，孟邁克向賣方提出退車及賠償要求。他希望賣方退還購車款、原始運費及電匯手續費，並支付3000美元賠償金，補償其時間損失、行政處理成本、車輛診斷與檢查費，以及無法正常使用車輛所造成的損失。此外，他也要求賣方負擔退運及取車、存放等相關費用。

孟邁克表示，雖然他多次與賣方交涉，但始終未能獲得令他滿意的答覆，問題至今仍未解決。他說，如果賣方願意承認疏失並妥善處理此事，他並不希望繼續追究。但若雙方始終無法達成共識，他將向喬治亞州消費者保護機構及司法系統提出申訴，透過法律途徑維護自身權益。

精華 FAQ

  • 他買到的2025年福特廂型車被查出曾發生事故，右側有撞擊修補痕跡，且方向盤疑似斷裂、SRS故障、燃油加注口損壞，賣方事前並未揭露。

  • 因為網站標示車況良好、售價不到3萬5000美元，但實車卻有事故歷史與多項安全問題，影響行車安全與價值，顯示賣方可能未盡告知義務。

  • 他表示若雙方無法達成共識，將向喬治亞州消費者保護機構及司法系統提出申訴，要求退還車款、運費與手續費，並尋求額外賠償。

華人 喬治亞州 亞特蘭大

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