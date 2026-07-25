跨州購車糾紛 律師：可求助兩地商業改進局

華人不慎買到事故車，律師建議，可向車商所在地的商業改進局（BBB）投訴，爭取協助。BBB 主要負責評估企業誠信、協助消費糾紛調解等，不少消費者在選擇商家前會參考BBB的評級。（取自BBB官網）

AI摘要 文章摘要整理： 華人買家跨州購得事故二手車後求助無門，律師建議透過車商所在地BBB、州檢察長消保單位及法律途徑維權，並提醒購車前先查車歷與賣家信譽。

華人 孟邁克（Michael Meng）日前透過網路購買二手廂型車，未料交車後才發現竟是事故車。儘管他多次與遠在喬治亞州 的二手車 商交涉，但至今未獲滿意答覆。對此，華人律師建議，可向車商所在地的商業改進局（Better Business Bureau, BBB）投訴，爭取協助。

華人律師陳淑卿表示，由於該車輛購自外州，若經銷商在交易前明知車輛曾發生重大事故，卻未依法向買家充分揭露，且買方已掌握足夠證據，即可向車商所在地的商業改進局提出申訴，藉由第三方機構協助，往往有助促使業者積極回應、解決爭議。

她也建議，事主可同步向加州商業改進局（BBB）尋求協助，了解跨州消費糾紛的處理方式及可行管道，作為維護自身權益的參考，增加問題獲得解決的機會。

根據BBB資料，該機構成立於1912年，是美國歷史悠久的非營利組織，主要職責包括評估企業誠信與信譽（採A+至F評級）、受理消費者投訴、協助消費糾紛調解、發布消費警示與防詐騙資訊，以及推動企業遵守商業道德。BBB雖非政府機構，也不具執法權，但其企業評級及投訴紀錄在美國具有高度公信力，不少消費者在選擇商家前，都會參考BBB的評級與消費者評價。

律師方孝偉則表示，事主也可向車商所在地州檢察長（Attorney General）轄下的消費者保護部門提出申訴。若經銷商涉嫌虛假廣告、隱瞞重大事故紀錄、違反揭露義務或其他欺騙消費者行為，州政府有可能介入調查，甚至採取執法行動。

他指出，另一種方式是委託車商所在地的律師提起民事訴訟，主張經銷商涉嫌消費欺詐（consumer fraud）、不實陳述（misrepresentation）或違反相關消費者保護法。不過，跨州訴訟往往耗時、費用較高，因此需評估成本與效益。但若買方掌握充分證據，透過律師正式發函或提起訴訟，往往能對車商形成更大法律壓力，提高雙方達成和解的可能性。

此外，為避免再次買到事故車，聯邦貿易委員會（FTC）提醒消費者，購買二手車前務必透過車輛識別碼（VIN）查詢完整的車輛歷史報告，確認是否曾有保險理賠（Insurance Loss）、報廢（Salvage）、重大事故或泡水等紀錄。同時，也應留意車輛過戶次數，若短時間內頻繁易主，往往代表車況可能存在問題，宜優先考慮一手車或過戶次數較少的車輛。

FTC並建議，對於售價明顯低於市場行情的車輛應提高警覺，因其背後可能隱藏重大事故、結構性損傷或泡水等問題。消費者也應事先查詢賣家的商譽與信用紀錄，盡量選擇提供認證中古車（Certified Pre-Owned）、延長保固，或明確承諾「非事故車、非泡水車」的合法經銷商或大型二手車交易平台，以降低購車風險。