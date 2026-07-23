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頭一遭由政府推動 洛杉磯推免費「公園麻將」附教學

記者王若然／亞凱迪亞即時報導
22日晚在洛杉磯縣植物園舉辦的麻將活動。（記者王若然／攝影）
22日晚在洛杉磯縣植物園舉辦的麻將活動。（記者王若然／攝影）

中國古老的桌牌遊戲麻將，在如今社會「風韻不減」。這個夏天，麻將走進多個洛杉磯縣公園，民眾可以免費學習和打麻將。這個被稱為「公園麻將」的活動，由洛縣政府主辦，而推動該活動的華人趙為佳（Joanna Zhao）表示，麻將其實早已在美國社會紅透半邊天。而縣政府公園麻將的促成，還有一段有趣的故事。

中西融合 老手配新手 

22日下午，夕陽西下，亞凱迪亞洛杉磯縣植物園一側的小花園裡，不同族裔、不同年齡段的民眾，聚在麻將桌前玩麻將。有的是玩了多年的「老手」，有的則是第一次摸到麻將的新手。麻將老師讓新手們將麻將攤開，詳細說明麻將的玩法。中國古老的麻將與歐式庭園的景色形成別樣的碰撞，中西方韻味的奇妙融合。

由洛杉磯縣公園與休閒管理局（LA County Parks and Recreation）主辦的多場「公園麻將」項目，其實誕生自趙為佳的一段私人麻將教學經歷。她說，之前經朋友介紹，擔任一位女士的麻將老師。那天，她帶著麻將來到那位女士的家中，教她打麻將。期間隨口說，「我的夢想是在公園裡打麻將。」結果那位女士回應，好，那你就來洛杉磯縣公園打麻將。

瘋狂亞洲富豪 引風潮

後來趙為佳才知道，這位女士竟是洛杉磯縣公園與休閒管理局的總監Norma Edith García-González，「這位女士很謙虛，她都沒有告訴我她是總監。」趙為佳把自己想要推廣香港/亞洲麻將的想法告訴了她，González也頗為欣賞和支持她的想法，認為社區文化應該多元化。就這樣，在洛杉磯縣與趙為佳的合作下，「公園麻將」誕生了。趙為佳說，她特別感謝非營利組織Matilija Collective提供麻將工具。趙為佳是為在羅蘭岡長大的華裔二代。

趙為佳說，如今麻將在美國社會很火，很多人都想學麻將。譬如González想學麻將，原因就是她的朋友想跟她一起玩。並且美國麻將的階級和文化與中國麻將相差很大。很多美國人了解到麻將是從電影「瘋狂亞洲富豪（Crazy Rich Asians）」開始的。

亞洲文化 帶動新交流 

趙為佳說，她想要推廣的是香港麻將，讓更多人了解亞洲多元文化。她說，很多玩麻將的美國人對麻將蘊含的亞洲文化不了解。例如，在一場麻將活動中，來訪人問：「美國麻將呢？」當了解到還有香港麻將時，他們恍然大悟，「我都不知道還有不一樣的牌和規則。」

「公園麻將」的剩下幾場活動分別是， 7月29日：貝爾維德社區公園（Belvedere Community Park），地址：4914 E. Cesar Chavez Ave, Los Angeles, CA 90022；8月4日：石景自然中心（Stoneview Nature Center），地址：5950 Stoneview Dr, Culver City, CA 90232。活動時間是下午5時至晚上8時。

趙為佳（左二）與洛杉磯縣政府、洛杉磯縣植物園工作人員共同推動「公園麻將」。（記者...
趙為佳（左二）與洛杉磯縣政府、洛杉磯縣植物園工作人員共同推動「公園麻將」。（記者王若然／攝影）

推動該活動的趙為佳。（記者王若然／攝影）
推動該活動的趙為佳。（記者王若然／攝影）

麻將老師在進行現場教學。（記者王若然／攝影）
麻將老師在進行現場教學。（記者王若然／攝影）

精華 FAQ

  • 活動源自趙為佳替一位女士上麻將課時，隨口提到想在公園打麻將，對方正是洛縣公園與休閒管理局總監，之後便促成政府合作推出。

  • 趙為佳主推的是香港麻將，希望讓更多美國民眾理解亞洲麻將的不同規則與文化背景，而不只把麻將視為單一玩法。

  • 參與者可免費在洛杉磯縣多個公園學打麻將，現場有老師教學，老手可與新手同桌交流，也能了解不同族裔對麻將的認識與差異。

洛杉磯 華人

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