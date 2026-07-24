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會計師：AI查稅 餐飲、建築等高現金流行業易被盯上

記者子為／核桃市報導
葉俊麟指出，目前AI並不會直接決定是否查稅，而是協助IRS從龐大的報稅資料中進行...
葉俊麟指出，目前AI並不會直接決定是否查稅，而是協助IRS從龐大的報稅資料中進行分析、排序及風險評分，再交由查核人員審查。（記者子為／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：AI目前主要用於篩選與風險評分，不是全面查稅。
  • 重點二：餐飲、建築、房地產等高現金流行業較易被盯上。
  • 重點三：海外資產、跨境金流與加密資產將更容易被比對。

人工智慧（AI）正逐步改變美國國稅局（IRS）的查稅方式。隨著AI能更快速分析龐大的報稅、金融及資產資料，未來高現金交易行業、海外資產持有者及跨境資金流向，都可能更容易進入查核視野。

洛杉磯台美商會近日舉辦的「人工智慧新浪潮」論壇中，會計師葉俊麟表示，目前AI主要扮演的是篩選工具，能快速整理、分析大量資料，協助IRS找出值得進一步檢視的案件，再交由人工決定是否展開查核。

不是全面查 是查得更準

葉俊麟表示，不少民眾一聽到AI查稅，就擔心政府將全面監控所有納稅人，但這是最大的誤解。

他指出，目前AI並不會直接決定是否查稅，而是協助IRS從龐大的報稅資料中進行分析、排序及風險評分，再交由相關人員審查。他強調，AI最大的作用在於提升查核效率與精準度，而不是增加查稅數量。

他也提醒，許多人認為「以前沒有被查，以後也不會被查」，但AI查核時代已逐漸改變這種情況。隨著AI分析能力提升，加上能快速整理大量資料，過去因人力不足而未被注意到的異常情況，未來更容易被比對及發現。

地產、服務業 應注意

哪些人較容易被AI注意？葉俊麟表示，餐飲、建築、房地產、顧問服務，以及其他大量使用現金交易的產業，未來可能屬於較受關注的高風險行業。

他表示，AI除了比對納稅人自己的歷年申報資料，也會與同業、同地區的數據進行比較。如果與同業相比，申報內容長期存在明顯差異，或歷年收入、支出變化異常，都可能提高風險評分。

此外，AI也較容易發現收入申報與實際支出、資產購置情況不相符，或長期申報虧損卻持續經營、重複申報扣除項目等異常情況。葉俊麟強調，被AI標記並不代表一定會被查，只是代表案件可能會被優先檢視。

洛杉磯台美商會在核桃市舉辦「人工智慧新浪潮：科技、法律與會計的轉型契機」專題論壇...
洛杉磯台美商會在核桃市舉辦「人工智慧新浪潮：科技、法律與會計的轉型契機」專題論壇。（記者子為／攝影）

海外資產 不再「神祕」

對許多在美華人關心的海外資產問題，葉俊麟表示，現在真正的問題已不是「IRS有沒有資料」，而是如何整理及分析這些資料。

他指出，海外金融機構提供的資訊、報稅資料、股票交易紀錄、海外帳戶，以及其他金融資訊，都可能成為AI分析的依據。

例如，若納稅人申報收入不高，但銀行帳戶卻有大量資金流動，或持有多筆海外資產，都可能讓AI發現申報內容與實際財務狀況存在落差。

葉俊麟也提到，加密貨幣、虛擬資產等，也是他認為未來值得留意的查核重點之一。

父母未申報 影響繼承

葉俊麟提醒，資產是否依法申報，不僅影響當事人，也可能影響下一代。若父母過去未依法申報相關資產，日後子女繼承時，可能需要說明資產來源。若父母留下大筆資產，但過去的稅務紀錄卻未反映相關財產，主管機關可能進一步要求釐清來源。

他也指出，部分涉及未申報或欺詐的案件，追查期限可能與一般案件不同，因此民眾不應抱持「沒有被查到就沒事」的心態，而應及早檢視資產及相關申報情況，以降低日後可能衍生的風險。

葉俊麟分享AI最容易發現的稅務問題：漏報收入、異常扣除、重複抵免、大額虧損、海外...
葉俊麟分享AI最容易發現的稅務問題：漏報收入、異常扣除、重複抵免、大額虧損、海外資產。（記者子為／攝影）

精華 FAQ

  • 不會。文中會計師表示，AI目前主要是協助IRS快速整理資料、排序風險並找出可疑案件，最後仍由人工決定是否查核，重點在於查得更準。

  • 餐飲、建築、房地產、顧問服務等大量現金交易產業較受關注；若收入、支出或資產變化與同業差異明顯，也更容易被AI標記為高風險。

  • 因為AI可整合海外金融資料、帳戶流動與報稅紀錄，若申報收入與實際資產不符就可能被發現；父母若未依法申報，子女繼承時也可能被要求說明資產來源。

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