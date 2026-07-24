我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普祭出新關稅 多國反駁「強迫勞動」說、但將續談不反制

美國沒進前10名 全球最自戀國家排行出爐

華人50年餐廳堅持13年不漲價 不敵通膨歇業

記者王若然／綜合報導
華人經營了近50年的餐廳Heart's Coffee Shop不敵成本上漲，將歇...
華人經營了近50年的餐廳Heart's Coffee Shop不敵成本上漲，將歇業。（谷歌地圖）

KTLA 5電視台報導，一家在聖費南度谷經營近50年、深受當地居民喜愛的老字號餐廳「Heart's Coffee Shop」即將走入歷史。該餐廳由一對中國移民夫婦創辦，是一家傳統美式餐廳。業主表示，近幾年持續攀升的營運成本是導致結業的主要原因。

餐廳創辦人Yuk Wong與Sue Wong夫婦於1969年從中國移民美國。他們的女兒蘇珊（Susan Wong-Young）23日接受KTLA訪問表示，父母起初在親戚開設的餐廳工作，一邊存錢、一邊懷抱著擁有自己事業的夢想。「我父母來到這裡時，完全不會說英語，身上只有100美元，」黃蘇珊說。「他們用了10年，最終存到1萬美元。」

1979年，在原業主（正準備退休）提供部分資金協助下，夫婦倆買下位於范奈斯Saticoy街16918號、鄰近Balboa大道的Heart's Coffee Shop，讓「美國夢」成真。

過去47年間，這家餐廳逐漸發展壯大，成為當地社區的重要地標。餐廳供應經典的美式早午餐，懷舊的用餐空間讓人聯想起電視情境喜劇「Alice」的場景。蘇珊表示，這些年來，餐廳歷經了經濟衰退、1994年北嶺大地震，以及加州禁止室內吸菸令等多重考驗。

最終讓Heart's撐不下去的，是食材、人工成本不斷上漲以及人手短缺的問題。蘇珊說，「我父母真的很努力想讓餐廳經營下去，但過去五年真的非常艱難。所有東西的價格都在上漲，包括食材成本。」

餐廳最後的營業日是8月9日。

儘管子女多次建議調漲價格，父母仍堅持許多菜單品項維持13年前的價格不變。蘇珊說，「父母不想讓客人受到影響，把負擔轉嫁給客人。」她說，「過去五年他們一直咬牙苦撐，最後他們說：『我們撐不下去了。』」

一家人最終決定出售餐廳、讓父母退休，蘇珊形容這個決定「令人心碎」。

蘇珊透露，一名開發商已買下該房產，並計畫拆除餐廳。不過，餐廳極具代表性的心形招牌將被保存下來，未來將陳列於范奈斯機場旁「Valley Relics博物館」的室內展館中，該館收藏大量經典招牌。

蘇珊表示，長期虧損經營迫使家人動用自身資產以維持餐廳運作。目前家人已發起GoFundMe募款活動，希望協助支持黃玉與蘇兩人的退休生活。

自結業消息在Instagram公布後，許多粉絲紛紛在社群媒體上表達不捨，留言包括：「太令人難過了。我們離一個完全反烏托邦的社會又近了一步，什麼有個性、有歷史的東西都留不住。」「太傷心了！洛杉磯真的很不擅長保留這些懷舊的地方。」

精華 FAQ

  • 主要原因是食材、人工等營運成本持續上升，加上人手短缺，讓餐廳難以維持長期虧損的經營模式，最終不得不結束營業。

  • Yuk Wong與Sue Wong 1969年自中國移民美國，先在親戚餐廳工作存錢，10年後累積到1萬美元，再於1979年買下Heart's Coffee Shop。

  • 餐廳已被開發商買下，預計拆除；但具代表性的心形招牌會被保留，未來將展示在Valley Relics博物館室內展館。

加州 移民 華人

上一則

會計師：AI查稅 餐飲、建築等高現金流行業易被盯上

延伸閱讀

美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結

美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結
用AI菜品圖當招牌 舊金山新餐廳挨罵又遭塗鴉

用AI菜品圖當招牌 舊金山新餐廳挨罵又遭塗鴉
Dior、LV等奢侈品牌開餐飲店了 華人親測後感受複雜

Dior、LV等奢侈品牌開餐飲店了 華人親測後感受複雜
美國現象／1張612元帳單 引爆小費大戰

美國現象／1張612元帳單 引爆小費大戰
加州家庭廚房合法化 灣區「後院餐廳」爆紅

加州家庭廚房合法化 灣區「後院餐廳」爆紅
吃貨／僅14個座位的洛杉磯餐廳 登北美50佳

吃貨／僅14個座位的洛杉磯餐廳 登北美50佳

熱門新聞

各大航空陸續禁止使用飛行神器充氣腳墊。（記者張宏／攝影）

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

2026-07-18 21:18
好市多最適合華人高溫烹飪的食用油終於迎來降價。（記者王若然／攝影）

好市多適合爆炒的酪梨油難得特價 優惠只到下月2日

2026-07-20 22:43
在「人工智慧新浪潮」論壇中，律師韓正豫分享2026年美國人工智慧監管現況，以及企業應注意的法規發展。（記者子為/攝影）

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司

2026-07-19 19:58
Costco近日以19.99美元上架兩款配色，包括米白色與黑白編織色。（記者趙健/攝影）

140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架

2026-07-15 20:37
Costco近日以19.99美元上架兩款配色，包括米白色與黑白編織色。（記者趙健／攝影）

140元品牌包 Costco只賣19.99元 限量上架

2026-07-16 02:19
朱慶文的雞舍因為母雞大量丟失，顯得空空。（記者啟鉻／攝影）

華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？

2026-07-16 20:38

超人氣

更多 >
搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」

搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」
一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎

一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎
長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷

長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷
中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮
女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴