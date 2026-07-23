陌生來電純聊天？ 小心詐團用AI偷聲音

聯邦調查局發布警示，AI仿聲逼真，衍生不少詐騙案。圖為警方破獲的一個境外電詐機房。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 南加華人接到以熟人口吻閒聊的陌生電話，疑似遭詐團蒐集聲音；專家指AI仿聲已可被濫用，FBI呼籲民眾提高警覺並先行查證。

「在幹嘛呢？」一通來自陌生號碼的電話接通後，對方沒有自報身分，也沒有聲稱來自警方、銀行或政府機構，而是用彷彿熟人般的輕鬆語氣問候。近日，多名南加華人 表示，接到類似陌生來電，對方一開口便詢問「在幹嘛呢」、「最近好嗎」，語氣自然且親近，卻始終不說自己是誰。

與以往常見的冒充中國公安、移民機構、銀行客服或「殺豬盤」詐騙不同，這些來電沒有立即要求匯款，也沒有拋出令人恐慌的理由，或是浪漫誘餌，只是不斷試圖延續對話，從生活近況、住在哪個城市，到午餐吃了什麼，內容聽起來漫無目的。

洛杉磯居民王女士表示，因為對方語氣十分自然，聽起來像多年未聯絡的熟人，她一度以為是朋友換了新號碼，就順著聊了幾句。「他一直問我最近在做什麼、忙不忙，也沒有要推銷東西，我反而搞不清楚他到底是誰。」

另一位華人楊先生也接到類似電話。他比較警覺，直接反問對方身分。「我一直問他『你是哪位？』，他卻始終不肯回答，含糊其詞，東拉西扯，只是不斷想讓聊天繼續下去。」楊先生說，他一再追問後，對方直接掛斷電話。

楊先生坦言，最讓他擔心的，不是這通電話本身，而是如今AI仿聲技術愈來愈成熟。「我不知道對方是不是想藉聊天錄我的聲音，之後再拿去做其他用途。」他表示，現在AI技術發展很快，若利用閒聊取得較長、較自然的語音片段，再冒充本人向親友借錢或進行其他詐騙，後果比傳統電話詐騙更難防範。

事實上，近年網路上已出現大量AI聲音克隆（clone）平台及相關工具，不少平台或教學影片以「只需5秒，完美克隆聲音」、「5秒就偷走你的聲音」作為宣傳標語，吸引用戶。過去需要專業技術才能完成的聲音複製，如今透過現成工具即可操作，也讓這項技術更容易被不法人士利用。

目前美國也已有不少實際受害案例。People雜誌日前報導，加州一母親接到一通電話，先聽見一年輕女子哭喊「媽媽，對不起」，聲音與她女兒幾乎一模一樣。隨後一男子接過電話，聲稱已綁架她女兒，要求立即支付5400美元贖金。事後證實，女兒當時正在公司正常上班。

聯邦調查局（FBI）發布警示，如今AI生成內容愈來愈逼真，民眾已難僅憑聲音或影像確認對方身分。FBI建議，若接到身分不明、刻意閒聊的陌生來電，應要求對方先說明身分與來電目的，避免透露個人資訊，也不要因對方語氣熟悉便長時間交談；若涉親友求救、金錢或帳戶問題，更應立即掛斷電話，改以原本儲存的電話號碼聯絡本人確認。