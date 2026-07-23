華人按取消小費仍被收 投訴還白忙一場

Coconut Cloud奶昔官網售價是20美元，但客人卻被收22美元。（圖／讀者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 華人Jenny在Erewhon買奶昔時屢遭自動加收小費，即使按取消仍被收取，投訴後退款還要親赴門市；律師提醒餐廳若已收服務費，消費者應防止重複付費。

華人 在貴婦超市Erewhon買奶昔多次被自動收取10%小費 ，按取消鍵結果還是照收。華人Jenny李在Erewhon多次買奶昔時，都被自動收取10%小費。她表示，最近一次明明按取消鍵，結果還是被收2美元小費；聯繫Erewhon後，對方答覆令她哭笑不得。

Jenny李很喜歡Erewhon的奶昔，雖然動輒近20美元一杯，但她偶爾還是會買。最近她去洛杉磯 縣藝術博物館參觀，聽說該地新開Erewhon咖啡，就進去點了一杯Coconut Cloud奶昔。她表示，第一次喝這個口味，也不清楚多少錢，只是結帳時看到屏幕顯示有2美元小費。她之前在Erewhon其他店面也遇到買奶昔自動收小費情況，就按了取消鍵，最後店家收取22美元。

華人在貴婦超市Erewhon買奶昔多次被自動收取10%小費，按取消鍵結果還是照收。圖為買一杯20美元奶昔，在不知情的情況下，被收取2美元消費。（圖／讀者提供）

事後她好奇在網上查詢該奶昔價格，發現一杯Coconut Cloud奶昔是20美元，等於她雖然選擇不支付，但還是被收取小費。這讓她很不高興，就寫郵件給Erewhon客服。對方回覆，「對於可能造成的任何不便，我們深表歉意。我們團隊非常樂意協助您辦理2美元小費的退款。由於我們不會儲存您的卡片資訊，處理退款時需出示卡片，因此請在方便時，抽空親自前往博物館門市。如果您有任何其他問題或疑慮，請隨時再次與我們聯繫。感謝您在Erewhon消費」。

Erewhon客服對要求退還小費的回覆。（圖／讀者提供）

Jenny表示，這意味著她要專程來回開40英里去博物館，才能拿回2美元小費，詳細許多人會選擇放棄。Jenny說，不知道有多少消費者被這樣莫名多付2美元。如果每個人都在不知情下多付幾美元，積少成多，也是很大一筆錢，建議大家下次付款前要注意。

律師劉龍珠最近也頻繁遭遇在餐廳結帳時，被雙重收小費的情況。他表示，最近結帳時明明已支付服務費42.96美元，結果下面還是保留小費區讓客人付小費。如果店家已將小費或服務費計入帳單總額，就不該再收小費，如果消費者未仔細查看，便依習慣再支付15%至20%小費，就會導致「雙重付小費」。

劉龍珠遭遇明明店家已將服務費42.96美元計入帳單總額，但帳單下方仍保留小費欄位。（圖／劉龍珠提供）

他表示，此情況在華人聚居區的中餐館、火鍋店及包廂聚餐尤為常見。許多消費者以為小費屬自願支付，卻忽略帳單已包含強制性服務費，匆忙簽單後才發現重複付款。若餐廳未依法以清楚、顯著方式揭露強制性費用，可能涉違反「消費者法律救濟法」、「不公平競爭法」及「虛假廣告法」等加州法規，若自動收取的費用標示為小費，卻未依法分配給員工，或未清楚區分強制性費用與自願小費，還可能涉違反加州勞工法及相關稅務規定。

他表示，只要餐廳未依法律要求清楚揭露，消費者有權拒絕支付或要求退還多付金額。加州法律對消費者知情權提供充分保障，許多業者也傾向協商退款，而非進入訴訟程序。建議民眾結帳前主動詢問帳單是否已包含小費或服務費，再決定是否額外支付。若不接受自動加收，也可要求店家取消後自行填寫小費。若事後發現重複付款，應保留帳單及付款紀錄，先向餐廳要求退款，必要時可透過信用卡爭議、小額索賠法院或其他法律途徑維護權益。