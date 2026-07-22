「美寶」留美還是回中國？教育、生活規畫費思量

華人媽媽在南加州Hoag醫院生產後，與新生兒留在病房休養。（陳女士提供與授權寶寶無需馬賽克）

「給孩子多一個選擇」，曾是不少華人 家庭赴美生子的主要原因。然而，孩子取得美國公民 後，家庭面對的問題並未就此結束：究竟留在中國接受基礎教育，還是盡早赴海外就讀？未來回美國升學 ，還是前往其他國家發展？隨著第一批「美寶」逐漸長大，如何規畫教育與生活，成為家長面臨的新選擇題。

有媽媽生產後攜子回中國

華人媽媽陳女士2024年懷孕約28周時入境美國。她最初居住在生活便利、華人服務集中的聖蓋博谷，臨產前一個月搬至爾灣月子中心，生產後約兩個月帶孩子返回中國。

她表示，選擇來美國生產，一方面是看重生產及產後照護體驗，另一方面則是希望孩子擁有美國身分，未來可以多一條路。不過，她並沒有打算讓孩子一定留在美國生活，而是希望將決定權交給孩子。

按照目前規畫，孩子會先在中國就讀國際學校，接受基礎教育，到初中或高中階段，再根據孩子的興趣和意願決定是否赴美。她認為，中國基礎教育內容較多，訓練也相對紮實；等孩子具備一定學習能力和獨立性後，再前往美國接受教育，可能更容易適應。

她身邊也有不少赴美生子的家庭，多數沒有在孩子年幼時便舉家移居美國，而是選擇中國的國際學校，待孩子升入高中或大學後，再申請美國學校。在她看來，美國身分最大的意義，不是替孩子預先決定人生，而是在未來升學、工作及居住時減少身分限制。

替孩子增加未來選項

「以後她想去哪就去哪。」她說，孩子未來如果希望赴美讀書或工作，家庭會全力支持；如果選擇留在中國，也同樣尊重。多一個身分選項，還可能讓孩子有機會避開激烈的升學競爭和職場「內卷」，前往其他國家旅行或發展也更加方便。

來自中國山東省的李女士，則是在美國攻讀研究生期間迎來第二個孩子。與專程赴美生子的家庭略有不同，她當時因學業已在美國生活，但她坦言，即使沒有赴美讀書，夫妻原本也有讓孩子在美國出生的計畫，只是時間正好趕在一起。

如今孩子已經六歲，正在中國當地一所國際學校就讀。李女士初步考慮在孩子八、九年級時安排出國，目的地可能是歐洲，也可能回到美國。至於孩子成年後是否長期留在海外，她表示現在下結論太早，最終要看孩子的性格、學業方向和個人選擇。

以孩子意願為優先考量

居住在蘇州的董女士育有兩個女兒，兩人均在美國出生，目前在中國就讀公立學校。她表示，當年身邊不少人都說，赴美生子能讓孩子「多一個選擇」，夫妻經過反覆考慮後，也作出同樣決定。

但擁有美國身分，並不代表家庭一定會走國際教育路線。董女士目前沒有送女兒赴美讀書的計畫，主要原因是夫妻沒有能夠在美國長期居留的身分，如果讓年幼孩子單獨赴美，生活照顧和家庭陪伴都可能成為問題。現階段，她仍希望孩子留在中國接受教育，在熟悉的語言和家庭環境中成長。

至於女兒未來是否赴美升學或發展，董女士同樣選擇保留彈性。她表示，等孩子長大後，如果確實希望前往美國接受教育，父母會全力支持；但如果孩子願意留在中國，也不會因為擁有美國身分而強迫她們出國。

三個家庭的選擇各不相同，有人偏向國際學校，有人選擇公立教育，也有人把歐洲納入未來規畫。對這些家庭而言，赴美生子只是為孩子取得了一張通往不同道路的「入場券」，此後如何選擇，仍取決於家庭的經濟能力、父母身分、教育觀念以及孩子本人的意願。

陳女士分享在月子中心時的餐食。（受訪者提供）