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美簽證改革新規 衝擊F-1留學生 移民律師：及早規畫求學時程

記者謝雨珊／洛杉磯報導
多位移民律師提醒，現有及未來留學生應及早規畫求學時程，不論是畢業、轉讀研究所或申...
多位移民律師提醒，現有及未來留學生應及早規畫求學時程，不論是畢業、轉讀研究所或申請OPT，都應重新檢視時間安排。（示意圖，本報資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普政府擬取消D/S制度，改採固定停留期限。
  • 重點二：F-1學生須留意I-20與I-94效期，提早規畫學程。
  • 重點三：畢業緩衝期縮短至30天，OPT與轉身分時間更吃緊。

川普政府近日公布簽證改革新規，擬取消沿用近半世紀的「依身分停留」（Duration of Status，D/S）制度，改採固定停留期限，預料將對F-1留學生帶來重大影響。多位移民律師提醒，現有及未來留學生應及早規畫求學時程，不論是畢業、轉讀研究所或申請OPT，都應重新檢視時間安排，並主動與學校國際學生辦公室確認居留期限及相關規定，避免影響合法身分。

過去F-1只要維持學生身分，就能「讀多久待多久」，新規改成入境時直接給固定居留期，最長給四年停留期限，語言課程學生的上限為24個月。

對於現在持有F-1簽證的國際學生，綠楓法律集團的移民律師陳啟耕，建議學生應檢視I-20上的「Program End Date」。若課程長度超過四年，未來須在身分到期前向美國移民局申請延長學生身分（Extension of Status），才能繼續完成學業。另有移民律師許俊良指出，未來F-1留學生不能再只看I-20是否有效，還必須確認自己的I-94是否仍然有效，因為I-94才是美國政府核准學生停留至何時的重要紀錄。

針對不少留學生擔心攻讀碩士、博士或醫學院等學程可能超過四年，陳啟耕表示，新制上路後，學生若需在美停留超過4年，必須在合法停留期限屆滿前，主動向移民局申請延長F-1身分，才能繼續完成後續學業，不再像過去一樣由學校協助維持學生身分。

至於因疾病、研究延誤或其他重大因素而無法如期畢業的學生，陳啟耕認為，移民局向來對具有正當理由的個案保有一定彈性，只要事先了解相關規定並依程序提出申請，仍有機會獲准延長身分。不過，申請人必須提出充分的書面證明，例如醫師或心理師診斷證明、醫療文件，或其他足以證明重大事件影響學業的正式文件，以支持延長申請。

此外，新規也將原本畢業後的60天緩衝期（Grace Period）縮短至30天，連帶壓縮申請OPT、轉換身分或規畫離境的時間，因此陳啟耕建議留學生，在畢業前就提前準備好OPT所需文件，並及早規畫後續身分安排。

許俊良也補充建議表示，留學生應將學校國際學生辦公室（International Student Office）的聯絡方式保存在手機中，並與校方保持密切聯繫。一旦對身分、居留期限或相關規定有任何疑問，應立即向校方確認，切勿自行判斷或置之不理，以免錯過重要通知而影響合法身分。他指出，在新制下，政府對國際學生身分的管理將更加嚴格，隨時掌握校方資訊、即時因應規定變化，將是維持合法身分的重要關鍵。

過去F-1只要維持學生身分，就能「讀多久待多久」，新規改成入境時直接給固定居留期...
過去F-1只要維持學生身分，就能「讀多久待多久」，新規改成入境時直接給固定居留期，最長給4年停留期限，語言課程學生的上限為24個月。（示意圖取自Pexels）

精華 FAQ

  • 新規擬取消沿用近半世紀的D/S制度，改為入境時核給固定停留期限，最長4年，語言課程則以24個月為上限，留學生不再能只靠維持身分無限期停留。

  • 律師建議除查看I-20上的Program End Date，也要確認I-94是否仍有效，因為I-94將成為核准停留期限的重要依據；若超過期限，須及早申請延長身分。

  • 新規將Grace Period從60天縮短到30天，會壓縮OPT、轉換身分與離境準備時間；建議學生在畢業前就備妥OPT文件，並與學校國際學生辦公室保持密切聯繫。

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