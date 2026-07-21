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「台幣長什麼樣？」竟是詐騙開場白 華人在超市險中招

男自稱澳洲遊客問台幣長啥樣 2華人Target超市躲過詐騙

記者張宏／洛杉磯報導
兩名華人相繼在好萊塢Target超市，遭遇一名自稱是澳洲遊客男子，企圖用看旅遊錢...
兩名華人相繼在好萊塢Target超市，遭遇一名自稱是澳洲遊客男子，企圖用看旅遊錢幣（右，為台灣1000元）進行詐騙。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

南加州好萊塢Target超市傳出疑似旅遊錢幣詐騙，一名自稱澳洲遊客的男子以中文搭訕華人，藉由詢問台幣與展示外幣分散注意，所幸兩名當事人機警迴避而未受害。

一句「台幣長什麼樣？」竟是詐騙開場白。旅遊錢幣詐騙術現身南加州，兩名華人相繼在好萊塢Target超市遭遇一名自稱是澳洲遊客男子搭訕，該男子還特地說中文博取好感和信任，之後詢問華人「台幣長什麼樣？」。兩名華人察覺有異機警地迴避該男子的詢問而躲過可能的詐騙。

兩名華人相繼在好萊塢Target超市，遭遇一名自稱是澳洲遊客男子，企圖用看旅遊錢...
兩名華人相繼在好萊塢Target超市，遭遇一名自稱是澳洲遊客男子，企圖用看旅遊錢幣進行詐騙。（美聯社）

台灣遊客William日前和朋友在好萊塢一家Target超市分開閒逛，一名身穿藍色格子襯衫、年約50多歲的男子接近William，一張口竟然是中文「你好」。William很訝異，隨後詢問對方是否會講中文，結果對方說自己是來自澳洲的遊客，常去世界各地旅遊，隨後拿出皮夾給William看各個國家的錢幣，還拿出一張20元面值的人民幣給William看。對方之後詢問他從哪裡來，同時表示想看「台幣長什麼樣？」。

看錢變搶錢 時有所聞

William因為常去各地旅遊，隱約記得在哪裡看過類似要求看錢幣但實際為掉包或搶走錢包的騙術，便提高警覺，告訴對方自己沒有台幣。

有趣的是，他的朋友之後也在超市遇到這名男子。對方先詢問他從哪裡來，他的朋友說自己來自台灣，結果對方就把他引到美妝區域，拿起一個唇膏，詢問他這個品牌在台灣賣多少錢。朋友開始以為對方是品牌市場調查員，表示自己也不知道這個牌子。然後對方詢問他是否帶台幣在身上，之後就同樣展示錢包裡的各個國家錢幣，還拿出人民幣給他看。朋友說自己住在這裡，沒有台幣。對方一臉失望的離開。

財不露白 金科玉律

William和朋友事後比對各自經歷，首先對方長相明明是拉美裔，根本不像澳洲遊客，其次他可能是專找看起來像觀光客的華人下手。William說，他找到台灣新聞之前報導過台灣遊客在曼谷遭遇類似類詐騙，其手法是在對方接手台幣紙鈔後，會用魔術一般的手法掉包鈔票，或借看台幣分散注意力，同夥靠近來偷手機或其他財物。

William分享，他和家人之前去越南搭計程車，因為越南幣值比較小，支付時需要拿出很多張，司機接過去數錢，還的時候也少了幾張，沒想到他在南加也遭遇類似詐騙術。他在旅行時遇到陌生人搭訕或靠近會比較警覺，建議大家也要提高警惕，財不外露。

精華 FAQ

  • 一名男子先以中文接近華人，稱自己是澳洲遊客，接著拿出各國錢幣和人民幣博取信任，再詢問對方是否有台幣、台幣長什麼樣，企圖趁機接觸錢包或鈔票。

  • William曾看過類似錢幣詐騙案例，發現對方要求看台幣很可疑，因此直接說自己沒有台幣；朋友也在被詢問時保持警覺，沒有拿出現金，讓對方失去下手機會。

  • 常見風險包括對方以看錢為由掉包鈔票、趁注意力被分散時偷走現金或手機，甚至由同夥靠近行竊，因此在旅途中遇到陌生人主動攀談時應避免露財。

好萊塢 華人 澳洲

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