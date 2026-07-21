詐騙新招 假航司客服專線要錢盜個資
旅客在班機延誤或取消時，容易搜尋客服電話並誤撥假號碼，詐騙集團藉此冒充航空公司騙取信用卡與護照等個資。
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旅客在班機延誤或取消時，容易搜尋客服電話並誤撥假號碼，詐騙集團藉此冒充航空公司騙取信用卡與護照等個資。
紐約郵報報導，在油價高漲令人頭痛、全球熱門夏季旅遊勝地（特別是歐洲）通膨肆虐，以及各國機場大排長龍的夾擊下，準備度假的旅客現在又得面對一個名列清單的新隱憂。根據消費者權益保護組織「消費者事務」（Consumer Affairs）的最新報告指出，狡猾的詐騙集團正利用網路上出現的「假電話號碼」，冒充航空公司客服人員進行詐騙。
當收到班機延誤或取消的通知時，旅客往往會出於本能，急著打電話給所屬的航空公司確認。此時，多數人會在搜尋引擎輸入該航空公司的客服電話，並直接點擊跳出的前幾個搜尋結果。
詐騙集團正是看準了這一點，利用誤導性的網站、線上廣告，甚至惡意篡改搜尋引擎上的商家資訊，放入虛假的電話號碼。他們藉此向心急如焚的旅客伸出魔爪，騙取包含信用卡號到護照號碼在內的所有敏感個資。
報告中指出，這個手法的狡猾之處在於，這些騙子在接聽電話時會字正腔圓地自稱是航空公司代表，甚至會發送虛假的確認訂位訊息，或恐嚇旅客必須支付額外的變更費用。
專家建議，若要避免掉入這種陷阱，旅客應一律透過航空公司官方App、官網或訂位確認信中所提供的電話號碼進行聯繫。
詐騙集團會在網路上放置假電話號碼，透過誤導性網站、線上廣告或篡改搜尋結果，讓旅客以為自己聯絡到的是航空公司客服。 因為旅客通常會急著確認航班狀況，往往直接搜尋客服電話並點擊前幾筆結果，這種心急行為正好讓詐騙者有機可乘。 應一律透過航空公司官方App、官網，或訂位確認信中提供的電話聯繫，不要只依賴搜尋引擎或不明網站顯示的號碼。
精華 FAQ
詐騙集團會在網路上放置假電話號碼，透過誤導性網站、線上廣告或篡改搜尋結果，讓旅客以為自己聯絡到的是航空公司客服。
因為旅客通常會急著確認航班狀況，往往直接搜尋客服電話並點擊前幾筆結果，這種心急行為正好讓詐騙者有機可乘。
應一律透過航空公司官方App、官網，或訂位確認信中提供的電話聯繫，不要只依賴搜尋引擎或不明網站顯示的號碼。
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