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AI影片重創短劇業 幕後人員飯碗不保

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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AI工具的崛起，使傳統的影棚拍攝受到衝擊。（受訪者陳先生提供）
AI工具的崛起，使傳統的影棚拍攝受到衝擊。（受訪者陳先生提供）

近一年來，AI影片生成工具快速發展，從劇本、分鏡、角色設計、配音、背景音樂，到鏡頭運鏡、特效與後製，都能透過AI工具完成。原本需要租借攝影棚、搭景、聘請演員及工作人員的短劇，如今只要一台電腦、一組AI工具，經手幾個人，就能在家完成。AI大幅降低製作成本的同時，也讓許多依賴實體短劇拍攝的幕後工作人員受到強烈衝擊。

洛杉磯的一間短劇公司擔任製作人的黃小姐表示，過去每部作品至少需要30至50人的工作團隊，包含導演、攝影師、燈光、收音、化妝、場務及後製等人員，如今AI影片生成甚至可取代去實體現場拍片。「以前總要跟著拍攝團隊去片場看狀況，確認一切都在計畫及時間內，現在片場都不用去，每天在家開會、修改問題（Prompt）就能工作。」

黃小姐表示，過去製作一部短劇，幾乎每天都要和許多部門來回溝通，跟著劇組四處奔波，忙到幾乎沒有喘息空間。如今，公司首度嘗試全程以AI生成影片製作短劇，她的工作模式也徹底改變，「以前要跟很多人合作，現在只剩AI這個搭檔，一個工具就能完成好幾個人的工作。」

她說，現在幾乎天天在家遠距辦公，不僅少了片場奔波，還得兼任部分編劇工作，透過不斷調整指令與AI共同完成內容創作。從高壓忙碌到長時間獨自在家工作，巨大的落差讓她坦言「一開始真的很不習慣」。

黃小姐表示，因為這是公司首次全面採用AI製作短劇，雖然大幅提升效率、降低製作成本，但市場是否願意接受這種全新的內容形式仍有待觀察。「現在是一邊做、一邊摸索」 ，她自己也還在適應這場AI帶來的產業變革。

事實上，AI大幅降低製作成本的同時，也讓許多依賴實體拍攝的幕後工作受到衝擊，包括燈光師、攝影助理、場務及美術等職位首當其衝。

在好萊塢短劇圈擔任燈光師多年的陳先生表示，近期隨著部分短劇公司全面採用AI生成影片，他的工作量在短時間內明顯減少，「原本案子一個接著一個，現在卻突然停了下來。」他坦言，AI製作模式確實已開始影響傳統拍攝市場。

不過，對於AI是否會完全取代燈光師，他持保留態度。他認為，未來市場可能逐漸分成兩種模式，一種是接受AI全製作內容的觀眾，另一種則仍偏好真人拍攝呈現的真實感與電影質感。「AI可以提高效率，但人的美感、現場光影的判斷，以及創作者的藝術性，現階段還是很難完全被取代。」

陳先生坦言，真正令他擔心的，並非工作會完全消失，而是收入來源受影響。過去短劇產業接案穩定、酬勞也普遍高於一般影視製作，因此一直是不少幕後工作者的重要收入來源。如今隨著AI製作興起，短劇市場需求縮減，確實讓他對未來接案情況感到憂心。

儘管如此，他仍保持樂觀態度，笑說：「其實也沒有什麼不好。」他表示，相較於節奏快速的短劇拍攝，他一直更喜歡投入電影及商業影像創作，如果AI讓自己有更多機會回到真正熱愛的電影製作，未嘗不是另一種新的開始。

在洛杉磯的一間短劇公司擔任製作人的黃小姐表示，現在幾乎天天在家遠距辦公，不僅少了...
在洛杉磯的一間短劇公司擔任製作人的黃小姐表示，現在幾乎天天在家遠距辦公，不僅少了片場奔波，還得兼任部分編劇工作，透過不斷調整指令與AI共同完成內容創作。（受訪者黃小姐提供）

精華 FAQ

  • 因為AI已能包辦劇本、分鏡、配音到後製等流程，原本需要30至50人的拍攝團隊，如今只要少數人加上電腦與工具就能完成，直接縮減現場拍攝需求。

  • 受衝擊最明顯的是燈光師、攝影助理、場務與美術等依賴實體拍攝的職位，因為部分短劇公司改採AI全製作後，相關案量與工作機會明顯下降。

  • 受訪者普遍認為AI能提升效率、降低成本，但仍難完全取代人的美感、現場判斷與藝術性，因此未來可能是AI內容與真人拍攝並存，市場分成不同偏好。

洛杉磯

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