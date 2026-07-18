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廂型車改裝經濟露營車 一車兩用圓夢「車宿生活」

記者啟鉻／洛杉磯報導
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對許多希望兼顧生活實用性與旅行自由度的消費者而言，小型廂型車改裝露營車正逐漸成為...
對許多希望兼顧生活實用性與旅行自由度的消費者而言，小型廂型車改裝露營車正逐漸成為大型RV之外更經濟、靈活且具吸引力的新選項。（圖／金吉爾提供）

根據北美露營車改裝品牌Roadloft資料，近年來崇尚自由旅行的「Vanlife」（車宿生活）風潮席捲北美。然而，一輛大型露營車動輒數萬甚至逾10萬美元的售價，讓不少人望而卻步。隨著模組化改裝技術日趨成熟，愈來愈多民眾開始將目光轉向迷你廂型車（Minivan）。只需加裝一套可拆卸式露營設備，便能將日常代步車，快速轉變為具備睡眠、收納及簡易烹飪功能的露營車，以較低成本享受自駕旅行樂趣。

AI摘要

文章摘要整理：

北美車宿風潮帶動迷你廂型車模組化改裝熱潮，以可拆卸套件兼顧通勤與露營，降低成本與門檻，成為新興市場趨勢。

對預算有限的消費者、退休族、周末露營愛好者，以及想先體驗Vanlife生活方式的人而言，這種兼具日常使用與休閒旅行功能的「一車兩用」模式，正逐漸成為露營市場新趨勢。隨著退休人口增加、戶外休閒風氣盛行，以及民眾對彈性旅遊方式的需求提升，模組化露營車改裝市場持續擴大。

Roadloft指出，對多數家庭而言，最大考量並非打造最豪華的露營車，而是在旅行需求與日常生活之間取得平衡。模組化露營套件最大優勢，在於不會影響車輛原有用途。平日仍可正常作為通勤、購物或家庭接送之用；出遊時，只需安裝模組，即可迅速變身為露營車。不僅省去購置第二輛車的成本，也能避免額外保險、維修與保養支出。

此外，迷你廂型車體積比大型露營車小，駕駛難度較低，也更容易停車，無論是在城市街區、國家公園或露營區都更加便利。其低調的外觀設計，也較不易引起外界注意，是許多車宿族偏好的特色之一。

Roadloft表示，模組化改裝的核心概念在於「不必大幅改造車體，一套設備即可完成露營功能」。傳統露營車改裝往往需要數月時間進行設計與施工，投入費用較大，若想恢復原狀也相當困難。相較之下，模組化套件最大的特色就是「免破壞、可拆卸」。一般套件通常包括可快速展開的雙人床平台、大容量抽屜式收納空間、隱藏式簡易廚房，及可靈活配置的生活空間。車主即使沒有木工或改裝經驗，也能在短時間內完成安裝，大幅降低投入車宿生活門檻。

Roadloft指出，目前北美最受歡迎的小型廂型車改裝車型包括 Toyota Sienna、Honda Odyssey、Volkswagen ID. Buzz及Dodge Grand Caravan。

精華 FAQ

  • 因為大型露營車價格高昂，讓不少人難以負擔；相較之下，迷你廂型車只要加裝模組化套件，就能同時滿足日常代步與露營需求，成本更低、使用也更彈性。

  • 最大優勢是免大幅改造車體、可拆卸且不影響原本用途，平日可當通勤車，出遊時快速變成露營車，還能省下購車、保險、維修與保養等額外支出。

  • Roadloft指出，北美目前較受歡迎的小型廂型車改裝車型包括 Toyota Sienna、Honda Odyssey、Volkswagen ID. Buzz 及 Dodge Grand Caravan，顯示市場需求已逐漸擴大。

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