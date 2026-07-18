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愈早買愈便宜？ 專家揭機票「黃金訂票期」 破解「周二」迷思

記者朱敏梓╱綜合報導
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旅遊旺季將至，專家建議，購買機票並非愈早愈便宜，而是掌握「黃金訂票期」最重要。圖...
旅遊旺季將至，專家建議，購買機票並非愈早愈便宜，而是掌握「黃金訂票期」最重要。圖為旅客在機場辦理登機手續。(記者張宏／攝影)

暑假與年底旅遊旺季，機票價格讓不少旅客吃不消。許多人為搶便宜票，習慣使用瀏覽器的無痕模式，防止數據被網站分析，或認定周二買票最便宜。不過，旅遊機票網站Going最新整理指出，這些常見方法大多已過時，真正影響票價的關鍵，是在正確的時間範圍訂票，並保持旅行日期與機場選擇的彈性。

Going將最適合買票的時間稱為「黃金訂票期」，意思是不宜太早，也不能拖到最後一刻。以美國國內線來說，通常在出發前一至三個月購票較有機會找到合理價格；國際線則建議提前二至八個月。如果碰上暑假、感恩節、聖誕節、農曆新年或大型體育賽事等，則應再提早一至三個月。

Going指出，航空公司未必會在機票開賣初期就釋出最低票價，而是視銷售情況動態調整票價，因此並非「愈早買一定愈便宜」。

最不建議的做法，是等待所謂的「最後一刻賣不完座位的特價」。報告指出，如今最後一刻出現超低價機票已較少見，票價通常在起飛前三周明顯上升。航空公司知道臨時訂票旅客多因商務、家庭或緊急需求而缺乏彈性，因此更可能提高剩餘座位價格。若已進入「黃金訂票期」，看到價格合理，就不宜為等待更低價而錯過機會。

一年之中，1月和2月通常是較便宜的飛行月份。聖誕節與新年假期結束後，旅遊需求下降，票價往往較低。9月和10月也是容易找到優惠的時段，因暑假人潮已退、學生返校，休閒旅遊需求相對減少。美國國內線在8月中下旬也可能出現較低票價。

相較之下，7月和12月通常是機票最昂貴月份。暑假、聖誕節及跨年前後票價通常最高；春假、6月底歐洲旅遊旺季開始及感恩節當周，票價也偏高。

若計畫前往歐洲，又不受學校假期限制，可考慮4月至5月或9月至10月的「肩季」。這些月份天氣通常仍適合旅行，遊客比暑假少，機票價格可能比7月或12月低20%至40%。亞洲航線一般建議提前二至八個月訂票；若碰上日本櫻花季、農曆新年等熱門時段，最好提前四至十個月。

報告也破解「周二買票最便宜」迷思。過去航空公司可能在特定時間集中更新票價，但如今票價系統會依據需求、座位數量及競爭者價格，在一天內多次調整，已不存在固定的「最便宜購票日」。與其刻意等到星期二，不如善用Google Flights等工具追蹤票價，降至理想範圍即可購買，以免錯過優惠。

精華 FAQ

  • 黃金訂票期是指不要太早也不要拖到最後一刻購票的時間範圍。國內線多為出發前1至3個月，國際線多為2至8個月，若遇旺季則還要再提早。

  • 因為航空公司不會在開賣初期就釋出最低票價，票價會隨銷售狀況、座位剩餘量和市場需求動態調整。若太早買，未必拿到最低價，反而可能買貴。

  • 這個說法已不太準。現在票價系統一天內可能多次調整，沒有固定最便宜的購票日。與其死等周二，不如用Google Flights追蹤價格，降到理想範圍就下手。

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