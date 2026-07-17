華人「車隊」每日更新賣淫名單 反偵查躲警…仍遭跟監破獲

蒙市警局日前突襲涉賣淫行為的房屋。（蒙市警局）

在華人 聚集的南加州蒙特利公園市 居民區，竟隱藏一個有組織的華人賣淫場所。該組織自稱「車隊」，每天上午在專門網站更新可「上崗」的姑娘，經客人預約後，再將姑娘們送至某個住宅實施非法賣淫活動。根據法院文件，這些姑娘都很年輕，僅20歲出頭，全部是華人，有時每日可預約的華人女孩人數，多達37人。

根據本報獨家取得的洛杉磯 高等法院的公開資料以及蒙市警局信息，該市警局多方部門以及洛杉磯縣檢察官辦公司合作，在5月20日突擊檢查該市兩棟住宅，分別位於North Florence大街以及Everett大街。

法院文件顯示，警方最初是在4月17日接到群眾舉報，開始調查Florence大街的住宅。5月1日，警方開始監視這棟有五間臥室的住宅。警方發現，有幾輛車將這些年輕的女孩送至Florence大街的住宅後，會立刻返回至Everett大街的住宅。5月7日，一輛Toyota Rav 4休旅車將幾名20歲出頭的華人姑娘送至Florence大街上住宅，與涉嫌嫖娼的男子會面。30至60分鐘後，這輛車回到住宅將這些女孩子們接走送回到Everett大街上的住宅。警方表示，車內的那名男性司機，在該過程中會進行「反偵察」，將車子停在街角，觀察來往車輛和行人。 蒙市警局日前突襲涉賣淫行為的房屋。（蒙市警局）

此外，在警方多次偵查活動中，一輛「路虎」車每次都出現在房子街邊，這輛車車主為羅斯密趙姓華人，40至50歲，常常往返於車輛和Florence大街上的住宅。根據涉嫌嫖娼的夏先生證詞，趙某就是幫他開門讓夏先生進入涉嫌賣淫房屋的男子。

在5月20日的突擊檢查行動中，警方在Florence大街上的住宅內沒收藏在沙發墊子下的490美元現金，以及客廳樹上掛著的數個紅包，裡面有10至20美元現金不等。還有包包內的共計數千美元現金以及多部手機和數張禮品卡。

在夏先生證詞中，他稱在某網站得知該處賣淫地址。記者根據法庭文件中的網址查看，發現截至7月16日該網址仍在營運，上面的信息與警方發現的組織賣淫模式一致。該網站稱，營業時間是上午11時至凌晨1時。每天上午10時更新當天女生名單，並介紹各項「服務」的收費標準。網站還提到，「車隊」接送的女孩是需要提前預約的，還接受外送服務，附近酒店可上門。

該網頁上共羅列37名，均是露骨的年輕女孩照片。每位女孩還有一到兩句話的簡短評價，例如「瘦高身材、皮膚白皙、服務熱情、性格好、福建人、大長腿。推薦指數四星」。以及「模特身材、本人照、身高170」等。

記者根據法庭文件中的網址查看，該網頁上共羅列37名，均是露骨的年輕女孩照片。每個女孩還有一到兩句話的簡短評價。（截圖自法庭文件提及的網站）