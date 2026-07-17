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「淫窩」藏蒙市民宅被查 竟因華男嫖娼嫌女太醜

蒙特利公園市訊
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夏姓男提到的網站，目前仍未下架。上面用全中文顯示不同價格的不同性服務。（截圖自法...
夏姓男提到的網站，目前仍未下架。上面用全中文顯示不同價格的不同性服務。（截圖自法庭文件提及的網站）

俗稱「小台北」的南加蒙特利公園市，警方近日突襲一處民宅。調查發現，在這處平靜的社區，竟隱藏一處不為人知的「淫窩」。警方最初的線索，是一名企圖嫖娼的華男；該男子稱，雖然有意進行非法性交易，但涉嫌賣淫的女子太醜，他只能作罷。

蒙特利公園市警局近日在社媒公布，5月20日，蒙市警局特別調查組、警探、洛縣檢察官辦公室，以及蒙市SWAT小隊針對該市一處非法賣淫場所進行突擊。執法過後，成功將該地點關閉。

這場聲勢浩大的行動，揭開一處以民宅為據點的有組織賣淫活動。根據本報獨家取得的洛杉磯高等法院的資料，警局4月17日接到群眾舉報，開始監視North Florence大街的一處民宅。發現一天內有多男性驅車前往該處，短暫停留後離開。而住宅的車庫大門全天打開。該處住宅為一棟獨立屋，有5間臥室、5.5個浴室，面積有2957平方英尺。Zillow上的月租標價為5000美元。

與平常無異的這棟房屋，卻暗藏非法賣淫活動。（洛杉磯縣高等法院）
與平常無異的這棟房屋，卻暗藏非法賣淫活動。（洛杉磯縣高等法院）

一天晚上，在警方的監視下，一輛灰色寶馬車停在住宅路邊後，警方稱一華男下車後進入房屋。大約20分鐘，此人又駕車沿著Florence大街向西駛去。後來，警方以交通違規將該車攔下，車內男子為1995年生的夏（Xia，音譯）姓男子。

經過警方盤問，夏男承認前往那處住宅花錢買春，但他表示「對住宅內提供服務的女性質量不滿意。」他說，到達那裡後，一華男開門讓他進來。在客廳內，他看到其中的電視其實是連了好幾條線路的不同監控畫面。

不一會，一名36至38歲，身高約5英尺，身材瘦削，頭髮烏黑的華女出現在客廳，願意以150美元與夏男發生性關係。法院文件寫道，「他拒絕了，夏男說，願意跟他發生性關係的女子太醜。」夏男表示，之後便離開那棟房子，沒有再做什麼。

夏男表示，他通過一個網站得知此地，並承認曾利用該網站查找提供非法賣淫活動的按摩院或私人家宅。

夏男提到的網站，目前仍未下架。上面用全中文顯示不同價格的不同性服務，最高等級為600美元「享受」120分鐘的全套，「不限次」服務，內容包括鴛鴦浴、女友服務及百變姿勢等。只接受現金。「顧客」還可提前預約女孩，由車隊接送這些女孩至指定地點。雖未提及具體地址，但稱是「丁胖子廣場」附近。該網頁上共羅列37名女孩。

根據本報此前報導，丁胖子廣場在南加是坊間熟知的無證客聚集地，附近多家民宿，住著很多沒有合法身分的華人，住宿條件較差，每晚住宿費幾十美元不等。

警方對蒙特利公園市一處非法賣淫場所進行突擊。（蒙市警局）
警方對蒙特利公園市一處非法賣淫場所進行突擊。（蒙市警局）

精華 FAQ

  • 警方鎖定的是North Florence大街上一處民宅，經監控與突襲後，確認為以住宅為掩護的非法賣淫場所，並在多個執法單位聯手下將其關閉。

  • 該名1995年出生的夏姓男子承認曾到現場買春，但因對接待女子不滿意而離開，還直言願意與他交易的女子「太醜」，因此沒有發生性交易。

  • 警方先接獲群眾舉報後進行監視，發現一天內有多名男性短暫進出，且車庫整天敞開；進一步調查又連到招攬賣淫的中文網站，才確認其運作模式。

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