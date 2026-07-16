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南加州最強熱浪 洛縣發極端高溫、野火雙警報

記者謝雨珊／綜合報導
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南加州本周迎來今年至今最強的一波熱浪。圖為洛市民眾在河邊樹蔭下避暑。（美聯社）
南加州本周迎來今年至今最強的一波熱浪。圖為洛市民眾在河邊樹蔭下避暑。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：南加州遭今年最強熱浪，高溫上看113度威脅多地。
  • 重點二：洛縣同時發布極端高溫與紅旗警報，野火風險升高。
  • 重點三：衛生單位籲補水避熱，留意中暑並善用避暑中心。

加州本周迎來今年至今最強的一波熱浪，在高壓系統持續籠罩下，洛杉磯、橙縣、內陸帝國及沙漠地區氣溫全面飆升，部分地區最高可達華氏113度（約攝氏45度）。國家氣象局已對包括洛杉磯縣在內的多地發布「極端高溫警報」，同時因高溫、乾燥及強風交互影響，洛縣5號公路沿線也發布紅旗警報，提醒民眾留意野火風險。

國家氣象局表示，本波熱浪將持續至16日晚8時，預估內陸山谷、低海拔山區及內陸地區最高溫將落在華氏100至110度（約攝氏38至43度），較前一天再升高3至6度。沿海地區雖未達極端高溫標準，但仍發布高溫警報，氣溫普遍落在華氏80至90多度（約攝氏27至35度）。隨著海風逐漸增強，17日起雲量增加，氣溫可望逐步回落，但整體仍將高於往年同期平均值。

此外，由於夜間低溫仍維持在華氏70多度（約攝氏21至26度），人體難以透過夜晚有效散熱，熱傷害風險將持續累積。

除高溫外，野火威脅同步升高。國家氣象局指出，洛縣5號公路沿線因高溫、低濕度及西北至北風增強，已發布紅旗警報，代表一旦發生火源，火勢可能迅速蔓延。紅旗警報預計持續至16日。

洛杉磯縣公共衛生局呼籲民眾切勿輕忽高溫危害。洛縣衛生官Muntu Davis表示，高溫每年在美國造成的死亡人數，超過洪水、暴風雨和雷擊的總和。老人、幼童、慢性病患者、孕婦、戶外工作者以及沒有空調設備的家庭，都是此次熱浪中最需要提高警覺的族群。他提醒，若出現體溫超過華氏103度（約攝氏39.4度）、頭暈、惡心、脈搏急促、意識混亂或皮膚發紅灼熱等症狀，可能已出現中暑情形，應立即撥打911送醫。

衛生與氣象單位建議，民眾應全天候補充水分，即使沒有口渴感也要持續飲水；避免在中午至下午高溫時段從事劇烈戶外活動；外出時穿著淺色、寬鬆且透氣衣物，並盡量待在有空調的室內環境。此外，絕不可將孩童或寵物單獨留在車內，以免短時間因車內溫度急速升高而釀成悲劇。

對家中沒有冷氣設備的民眾，洛縣政府建議可前往購物中心、圖書館或各地避暑中心避暑，也可透過撥打211查詢附近開放的避暑中心、社區泳池及戲水設施。

南加州本周迎來今年至今最強的一波熱浪。圖為洛市民眾在河邊樹蔭下避暑。（美聯社）
南加州本周迎來今年至今最強的一波熱浪。圖為洛市民眾在河邊樹蔭下避暑。（美聯社）

精華 FAQ

  • 國家氣象局指出，部分地區最高可達華氏113度，內陸山谷、低海拔山區與內陸地區多落在華氏100至110度，整體比前一天再升高3至6度。

  • 因高壓持續、天氣乾燥且伴隨強風，高溫與低濕度會加劇人體熱傷害，也使火勢更易迅速擴散，所以洛縣5號公路沿線發布紅旗警報。

  • 建議全天補水、避免中午到下午劇烈戶外活動、穿淺色寬鬆衣物並盡量待在有冷氣處；若有中暑症狀應立即就醫，也可撥打211找避暑中心。

熱浪 洛縣 加州

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