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Z世代返家與父母住比率創新高 這原因讓人生規畫被迫延後

記者張宏／綜合報導
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「入門住宅」供給日益不足，也讓首次購屋族更加困難。(美聯社)
「入門住宅」供給日益不足，也讓首次購屋族更加困難。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美國高房價、高利率與就業放緩，推升年輕人返家同住。
  • 重點二：25至34歲與父母或祖父母同住比率升至19%，創歷史新高。
  • 重點三：多數Z世代是被迫延後買房成家，非放棄未來購屋目標。

美國高房價、高利率與就業市場降溫，正讓愈來愈多年輕人不得不返家「啃老」。最新研究顯示，目前約有近20%，年齡介於25至34歲的成年人仍與父母或祖父母同住，創歷史新高。

根據John Burns Research and Consulting分析美國人口普查資料，截至2026年初，25至34歲族群約19%仍住在父母或祖父母家中。相較之下，2007年僅約11%，該比率在疫情期間曾快速攀升，雖一度回落，但隨著2022年房貸利率急升、房市降溫，返家同住人數再次增加。

據Business Insider報導，多數年輕人並非放棄購屋夢想，而是因房價與生活成本過高，被迫延後人生規畫。許多人仍希望未來能擁有自己的房子，只是現實環境讓「成家、買房、生子」等人生里程碑愈來愈晚實現。

不少人將目前的Z世代與千禧世代相比。金融海嘯後，千禧世代也曾因高失業率、低薪與經濟低迷，被貼上「長不大的世代」標籤，不少人長時間與父母同住，甚至被認為難以成為屋主。然而，如今40歲左右的千禧世代，自有住宅比例已大致追上X世代（1960中期至1980年代出生者），顯示購屋只是延後，而非永久失去機會。人口學家Eric Finnigan表示，這代表的是「人生階段延後，而不是人生階段消失」。不過Z世代是否能像千禧世代一樣成功追趕，目前仍充滿變數。

分析指出，2020年至2022年間，由於超低房貸利率及就業市場強勁，不少年輕人成功購屋。但2022年後，聯準會升息，使房貸成本大幅增加，購屋能力快速下降。Apartment List分析顯示，截至2025年，25至34歲族群自有住宅率已跌至不足30%，遠低於1990年的約40%。

「入門住宅」供給日益不足，也讓首購族更加困難。由於土地、建材及法規成本持續攀升，建商更傾向興建高價住宅。

除了買房困難，租屋壓力同樣沉重。Zillow統計顯示，全美平均租金2020年至2024年間上漲近30%；聖路易聯準銀行研究也指出，36%的年長Z世代仍背負學貸，高於同年齡千禧世代的31%。儘管如此，不少與父母同住的年輕人其實都有穩定工作。Realtor.com分析顯示，目前約750萬與父母同住的25至34歲成年人中，七成以上已有工作，顯示問題核心並非失業，而是住房成本過高。

住在聖地牙哥的29歲公關從業人員Elizabeth Gomes表示，每月僅支付父母700美元租金，相較當地一房公寓近2000美元月租，能省下不少開支，也讓她保有旅遊、聚餐及參加演唱會等生活品質。她坦言，並不覺得與父母同住丟臉，身邊許多朋友也都有相同選擇。

精華 FAQ

  • 主因是房價、租金與生活成本持續攀升，加上房貸利率上升，使獨立租屋或購屋負擔過重。許多人即使有工作，也只能先回家節省開支。

  • 根據最新研究，截至2026年初，約有19%的25至34歲成年人仍住在父母或祖父母家中，創下歷史新高，明顯高於2007年的約11%。

  • 並不是。文章指出，多數年輕人仍希望未來擁有自己的房子，只是目前受限於房價與利率，只能把成家、買房與生子的時程往後延。

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