甄嬛傳孫儷攜女現身南加 參加交誼舞賽令華裔家長驚喜

孫儷現身南加交誼舞大賽，現場華裔家長驚喜。（讀者提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 孫儷在南加州交誼舞賽現身，低調坐觀眾席觀賽。

孫儷在南加州交誼舞賽現身，低調坐觀眾席觀賽。 重點二： 她女兒小花也參賽並獲獎，現場華裔家長驚喜偶遇。

她女兒小花也參賽並獲獎，現場華裔家長驚喜偶遇。 重點三：孫儷常陪女兒參加各地舞賽，是否定居南加仍未確認。

近日，有網友曬出照片，在南加 州舉辦的交誼舞大賽上，驚現「娘娘」孫儷 的身影。孫儷的現身給現場其他華裔 家長帶來驚喜，也有人疑問，孫儷是否也移民南加州？

根據一位讀者提供的照片，在12日於棕櫚沙漠（Palm Desert）的JW Marriott Desert Springs Resort & Spa度假酒店舉辦的交誼舞公開賽事上，孫儷現身在比賽池旁的觀眾席上。照片顯示，孫儷帶著黑色鴨舌帽，身著紅棕拉鏈帽衫以及黑色休閒褲，專注地看著比賽場上的選手。另一張照片中，她的女兒「小花」（本名鄧涵一）身著豹紋表演服等待入場。孫儷不時用手機錄影場上選手，沒有助理或保鑣隨行，妝容清淡，相當低調。

這位讀者透露，她當天也是帶著女兒參加比賽，偶遇「娘娘」一家，「還有幸跟娘娘女兒同台競技！幸運的一天！」這位讀者表示，孫儷的女兒當天斬獲獎牌，她的兒子也有現身。

根據網路資料，該交誼舞比賽屬於美國國家舞蹈委員會（National Dance Council of America）體系下認證賽事，涵蓋各種國標舞舞種與級別。該賽事通常吸引全美各地的國標舞教練、選手及愛好者參加，是西岸地區規模較大、歷史較久的國標舞公開賽之一。

目前尚不清楚孫儷及丈夫鄧超一家是否在南加州有房產，是否長居。不過根據其他媒體綜合報導，孫儷經常帶女兒在全球各地舞蹈比賽上參賽。2025年5月，當時11歲的小花遠赴英國倫敦參加國際拉丁舞賽事，以98.5分的高分奪得組別冠軍。孫儷也曾低調現身上海的一場拉丁舞賽事會場，觀賞女兒表演。據報導，小花自5歲就開始學習拉丁舞，而孫儷本人也有舞蹈背景，自幼學習民族舞。

孫儷曾以「甄嬛傳」中「甄嬛」一角在火爆全球。近期與台灣金馬影帝吳慷仁聯合演出的「危險關係」再次成為娛樂話題。近期，她正在中國大陸拍攝電視劇「原地逃離」。

孫儷與女兒小花現身觀眾席。（讀者提供）