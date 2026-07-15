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後院一片土有加蓋ADU空間 華人加價搶購

記者王若然／西柯汶那報導
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這棟房子最大的吸引力，就是寬廣的後院，雖然一片黃土，但可加建ADU。（圖／袁立功...
這棟房子最大的吸引力，就是寬廣的後院，雖然一片黃土，但可加建ADU。（圖／袁立功提供）

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯縣房市轉冷之際，西柯汶那一棟平凡老屋因後院大地塊適合加蓋ADU，吸引華人買家加價搶購，反映ADU已成重要置產因素。

如今加州房市交易趨緩，民眾買房更加謹慎。根據房地產網站Sellersadvantage，洛杉磯縣目前處於買家市場，相比一年前，房子在市場上的掛牌時間明顯增長。不少房子需要降價才能賣出。在這樣的情況下，洛縣西柯汶那市一處平平無奇的房子，上市後竟引來數位華人買家搶購，最終以比原價高出約6萬美元的價格成交。其中最重要的原因，是房子後面的「一片黃土。」

南加州房地產經紀袁立功介紹，他代理的這棟房產其實賣相非常普通，室內也沒有裝修。根據他提供資料，這棟獨立屋有4個臥室，2.5個浴室，居住面積1632平方英尺，加上前後院，整個地塊卻有1萬3065平方英尺。房子是1955年建造。

這棟房子有寬廣的前後院。（圖／袁立功提供）
這棟房子有寬廣的前後院。（圖／袁立功提供）

袁立功說，這棟房子最大亮點是其後院的一大片平地，約有1萬平方英尺。這樣的房子對想要加蓋ADU（附屬住宅單元）的華人特別有吸引力。他說，「很多華人喜歡在後院加蓋ADU，就需要很大的平地。蓋一個一、兩層的ADU可以出租或是家人同住，進可攻退可守。」

西柯汶那市一棟房子近日上市後收到多個Offer，最終以高出定價6萬2000美元售...
西柯汶那市一棟房子近日上市後收到多個Offer，最終以高出定價6萬2000美元售出。（圖／袁立功提供）

這棟房子上市後，收到多個Offer，最終高出定價6萬2000美元，以90萬美元售出，五天進入Escrow，三周完成過戶。袁立功說，西柯汶那市有很多老房子地都很大，很多都可以蓋ADU，不過華人在買的時候要注意要有城市的許可證。

2026年加州通過一系列ADU相關新法，大多數自1月1日起生效，被視為近年來規模最大的一次法規鬆綁。主要內容包括取消自住限制，放寬多戶住宅興建數量，加快審批時效，開放ADU獨立產權買賣等。

根據aduwestcoast.com分析，ADU政策的鬆綁對房產價值產生直接且顯著影響。研究顯示，增建ADU平均可使房產價值提升1成至3成，在洛杉磯、灣區等高價地段，轉售時房價漲幅甚至可達10萬至30萬美元以上。若以規模與建築品質來看，漲幅估計介於2成至3成5之間；在租金收益方面，效益同樣可觀。以洛杉磯為例，一棟新建的獨立式ADU每月可帶來2000至4200美元的租金收入。在銀湖（Silver Lake）、回聲公園（Echo Park）及西洛杉磯等熱門社區，一間建造良好的一房ADU，單靠租金收入即可在6至8年內回本。

根據多家媒體近日報導，ADU甚至以獨立康斗屋出售。北加灣區聖荷西近日宣布，加州首筆ADU交易已在該市完成。位於聖荷西市中心附近Josefina Street、面積749平方英尺的兩房ADU公寓，今年6月以53萬美元價格成交。

精華 FAQ

  • 關鍵在於後院約1萬平方英尺的大片平地，能方便規劃加蓋ADU。對重視出租、親屬同住或未來彈性運用的華人買家來說，這類土地條件特別有吸引力。

  • 該房原本定價出售，最後收到多個Offer，成交價為90萬美元，比原價高出約6萬2000美元。整體過程很快，5天進入Escrow，3周完成過戶。

  • 新法自1月1日起陸續生效，重點是取消自住限制、放寬多戶興建、加快審批，並開放獨立產權買賣。研究指出，增建ADU可讓房價提升1成至3成，租金也具回收效益。

房地產 加州 華人

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