屋主搬不起家學修房 電路、空調、水管還是要靠專家

研究顯示，受經濟因素影響，愈來愈多人長期住在現有房屋內，故修繕維護老屋成了首要任務。（示意圖，取自Pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 調查顯示，許多美國屋主因經濟因素延後搬家，因而更重視房屋維護；但對電路、HVAC與水管保養時程仍不熟悉，且多數問題最終仍需專業人士處理。

紐約郵報報導，半數美國房主表示「受經濟因素影響，他們住在目前房屋的時間比預期多了12年。」維護逐漸老舊的房屋已成他們優先事項。

Service Experts委託Talker Research針對2000名房主於5月進行的線上調查顯示，大部分受訪者普遍對目前居住環境感到滿意，15%預計至少還會在現有住宅住上20年以上。49%受訪者稱經濟狀況影響他們預計留在現有住房的時間，僅6%認為未來會搬家。

長期居住意味著屋主需維持好房屋狀況。10位房主中，有8位表示，對「預防性維護」重視程度與「問題發生後再處理」相同或更高。然不少人並不清楚該多久進行一次關鍵性保養。調查發現，平均擁屋超過16年的房主，四分之三仍在學習如何更有效提前做好房屋維護。

受訪者中，約38%知道暖爐保養與冷暖空調系統（HVAC，35%）應每年檢查一次，但只有24%知道水管系統應每年檢修一次；20%知道電路系統與室內空氣品質也應定期檢查。過去一年並未檢查水管、電路與HVAC系統的屋主分別有56%、71%與54%。

只有41%受訪者表示會親自動手修繕房屋。屋主最常自行嘗試改善的是室內空氣品質（31%）與水管問題（22%）。32%表示人工智慧（AI）幫助他們了解如何修繕，17%用AI協助處理水管問題，另有17%用於電路相關工作。

然不是每個問題都能DIY。在曾自行進行一般房屋維修的選項中，四分之一受訪者事後感到後悔；自己修理水管的人中，有三成人後悔，自行處理電路系統問題者有25%後悔。

Service Experts資深成長總監威爾森（Amanda Wilson）表示，許多屋主希望親自動手維護家中各項系統，但若缺乏正確知識或經驗，很快會感到挫折。研究發現，若無專業人士協助，房屋維修工作滯後會讓五分之一受訪者感到與自己生活的空間脫節，36%會對自己能力感到沮喪。

調查還發現，屋主「最不敢」自己動手處理的房屋問題依序是電路工程、冷暖空調系統與水管維修。目前每六位屋主就有一位同時有「至少三項」進行中的居家工程，且還有兩項仍在拖著。

受訪者估計，若要一次處理家中所有修繕與保養問題約需兩年，31%認為費用將超過1萬美元。至於如何讓房屋維護變得更容易，46%認為需更多預算，29%認為找到值得信賴的專業人士，21%認為要有更多時間。威爾森表示，這項調查凸顯值得信賴的專業人士對幫助提前維修、避免高額延誤成本的重要性。因此原因拖延水管維修比率達39%、電路問題42%，冷暖空調35%。