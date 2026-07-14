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最掉漆的預謀 加州研究生張貼恐嚇殺人字條卻留下指紋

聖荷西州大研究生發仇恨、威脅訊息字條 卻留下指紋…

編譯組／綜合報導
據信是華裔的研究生方子桓，因在聖荷西州立大學發布仇恨和威脅信息被捕。（聯邦司法部...
據信是華裔的研究生方子桓，因在聖荷西州立大學發布仇恨和威脅信息被捕。（聯邦司法部提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：聖荷西州大研究生涉嫌張貼仇恨威脅字條遭逮。
  • 重點二：字條含爆炸警告與納粹符號，現場留有其指紋。
  • 重點三：校園自2024年起已出現20多起類似恐嚇訊息。

聯邦司法部公共事務辦公室（Office of Public Affairs）13日指出，方子桓（譯音，Ziheng 「Tony」 Fang）因涉嫌提供虛假信息和製造虛假警報被聯邦當局逮捕。方子桓已於7月10日在加州聖荷西（San Jose, California）的聯邦法院出庭受審。

根據7月9日提交的刑事起訴書和法庭文件中的指控，現年30歲、來自加州聖荷西的方子桓撰寫了一條充滿仇恨和威脅的留言，將其裝入塑料封套並用膠帶貼在聖荷西州立大學（SJSU）校園內一處男衛生間的牆上。方子桓是聖荷西州立大學的研究生，正在攻讀數據科學（Data Science）碩士學位。

該信息於2025年11月5日被發現，開頭寫著「！警告！下周將發生大規模爆炸」（!WARNING! MASS BOMB NEXT WEEK），此外還有其他內容，並配有多處納粹符號「卐」。

在這張紙上發現了方子桓的指紋。同時，在同一間男衛生間的牆上還發現了第二條信息。內容寫道：「殺光所有猶太人、穆斯林、黃種人和墨西哥人」（Kill all Jews, Muslims, Chinks, and Mexicans）、「11月11日和11月12日將發生大規模爆炸，猜猜看」（Mass bombing 11/11 and 11/12 guess）。

起訴書中指控，自2024年10月以來，聖荷西州立大學警察局人員已在校園內的男廁和性別中立洗手間，發現20多起充滿仇恨和威脅的留言。在許多案例中，這些信息包含具體威脅，指明了據稱計畫發動襲擊的特定日期，以及將使用的武器和手段，例如炸彈、刀具和槍擊。最近一次發現的仇恨和威脅信息是在5月14日。

根據投訴書，在18起需刷門禁卡才能進入的案例中的16起，警方發現仇恨和威脅信息前的幾天內，方子桓曾進入相關建築。監控錄像還顯示，方子桓在部分信息被發現前一天，曾進出寫有這些信息的洗手間或洗手間區域。

根據起訴書，在據稱襲擊將要發生的日期之前，聖荷西州立大學校長辦公室曾通過多封電子郵件和簡訊，向師生發出預警。預警發布後，該校教授們自行決定是否取消課程或轉為線上授課。校警和校方行政部門接到多通電話，來電者因這些威脅而擔心進入校園。

方子桓目前被聯邦當局羈押，並於7月13日再次出庭，在首席治安法官Nathanael Cousins面前確定辯護律師人選。

加州北區助理聯邦檢察長格里斯沃爾德（Sarah E. Griswold）正在負責此案的起訴工作。此次起訴是聯邦調查局（FBI）在聖荷西州立大學警察局協助下開展調查的結果。

精華 FAQ

  • 他被指控在聖荷西州立大學校園內張貼仇恨與爆炸威脅字條，並涉嫌提供虛假信息、製造虛假警報，因而遭聯邦當局逮捕並起訴。

  • 字條內容包含「大規模爆炸」警告、納粹符號，以及煽動性種族仇恨語句，甚至列出特定日期與攻擊方式，造成校園師生高度恐慌。

  • 警方在字條上找到方子桓指紋，且監控顯示他常在相關訊息出現前進出該處；18起需刷卡案例中，有16起他都曾在事前進入相關建築。

加州 聖荷西

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